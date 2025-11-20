Sode – mandagaus svečio vizitas

Apie šį incidentą „Sequoia Park Zoo“ atstovai pranešė savo socialiniuose tinkluose.
„Jis tikrai buvo susidomėjęs mūsų trimis lokiais ir per tvorą visiems jiems prisistatė“, – apie neįprastą svečią pasakojo šio zoologijos sodo direktorius Jimas Campbellas-Spickleris ir pridūrė, kad jų bendravimas buvo ramus, lokiai nekonfliktavo.
Sodo darbuotojai pasakojo, kad netikėtą lankytoją pastebėjo atlikdami įprastinę teritorijos apžiūrą.
Manoma, kad svečiui galėjo būti apie pusantrų metų, jo lytis nežinoma.
Taip pat esą buvo matyti, kad zoologijos sode jam patiko – lokys esą smalsiai apžiūrinėjo kitų lokių žaislus ir viso vizito metu buvo tik su lokiais, nuo kitų gyvūnų laikėsi atokiai.
Apsižvalgęs po zoologijos sodo teritoriją, svečias buvo paprašytas išeiti.
Darbuotojams tai padaryti padėjo policijos pareigūnai ir Kalifornijos žuvų bei laukinės gamtos departamento inspektorius.
Po maždaug 20 minučių gyvūnas sėkmingai buvo išlydėtas pro vartus į šalia zoologijos sodo esantį „Sequoia“ parką.
Zoologijos sodo atstovai teigė, kad laukinių gyvūnų, ypač meškėnų, lapių, šeškų vizitai čia nėra retas reiškinys, tačiau lokys apsilankė pirmą kartą.
Iki šiol svarstoma, kaip jam pavyko patekti į šią teritoriją.
Zoologijos sodo direktorius juokavo, kad gyvūnas veikiausiai labai norėjo čia aplankyti savo draugus, tad galbūt įlipo į medį ir per jį kažkokiu būdu pateko į šį sodą.
Darbuotojų teigimu, šį lokį visi įvertino kaip itin mandagų lankytoją.
Naujausi komentarai