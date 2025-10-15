Turistų mėgstamame kurorte – stichijos siaubas: vanduo įkalino žmones automobiliuose

Viduržemio jūros pakrantę siaubusi audra sukėlė galingus potvynius – keliai virto upėmis. Taragonos provincijoje meteorologai paskelbė aukščiausią – raudoną – pavojaus lygį ir įspėjo, kad per 12 val. gali iškristi iki 20 cm lietaus.
Kai kur, vandeniui nuslūgus, žmonės puolė tvarkytis.
„Prasidėjo potvynis, kuris išlaužė mano duris – turėjau lipti viršun, į palėpę. Čia būta liūčių, bet tokio masto potvynių nesitikėjome. Buvo perspėjimai, tačiau vienu metu iškrito beveik 300 l vandens kv. metrui – to buvo per daug“, – pasakojo moteris.
„Viskas prarasta. Labai nedaug daiktų bus galima išgelbėti“, – teigė kita.
Kol kas nepranešama apie žuvusiuosius, tačiau apie dvi dešimtis žmonių sužeista, vienas iš jų – sunkiai. Audra sukėlė kelionių sutrikimų. Traukinių eismas tarp Barselonos ir Valensijos Viduržemio jūros koridoriuje buvo sustabdytas.
Balearų salose smarkus lietus ir vėjas sutrikdė oro susisiekimą. Ibizos oro uostas laikinai sustabdė veiklą, kai vanduo užliejo kilimo ir tūpimo taką ir dalį terminalo, dėl to teko atšaukti arba atidėti mažiausiai keliasdešimt skrydžių.
„Valomės – visur yra purvo. Vanduo pateko į namą, o lauke jo buvo pusė metro. Dabar valome visą purvą, kuris liko, kol dar neišdžiūvo“, – kalbėjo vyriškis.
Blogiausia, kad stichijos šėlsmas nesibaigė. Meteorologai paskelbė raudonąjį pavojaus lygį kai kuriose Valensijos dalyse, įspėdami, kad vos per valandą gali iškristi iki 10 cm lietaus. Civilinės saugos pareigūnai paragino gyventojus likti namuose ir įspėjo, jog artimiausiomis dienomis padėtis gali pablogėti.
„Vanduo sunaikino visą kotedžų teritoriją. Esame išsigandę, mums labai sunku, jaučiame didelį nerimą. Kaimynams reikia pagalbos“, – teigė moteris.
Smarkių liūčių priežastis – meteorologinis reiškinys DANA, Viduržemio jūros regione žinomas kaip „šaltas lašas“, pasireiškęs ir pernai spalį. Tada per potvynius žuvo beveik 230 žmonių. Po pavėluotų perspėjimų prieš metus institucijos dabar yra atsargesnės ir perspėjimus dėl liūčių paskelbia anksčiau.
