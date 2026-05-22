Tyrimas: turistų šeriamos Gibraltaro beždžionės organizmą valo ėsdamos žemę

Pasak Gibraltaro ornitologų ir gamtos istorijos draugijos, 30 tūkst. gyventojų turinčioje britų teritorijoje, kuri ribojasi su pietų Ispanija, iš Šiaurės Afrikos kildinami maždaug 230 primatų sutraukia daugiausia turistų.
„Atvykome čia dėl beždžionių, nes tai vienintelė vieta Europoje, kur jų yra“, – naujienų agentūrai AFP sakė 29-erių danas Elishas.
Tačiau šerti magotus (lot. Macaca sylvanus) – makakų genties šunbeždžiones – „negera mintis, nes duodami bet ką galite jiems pakenkti“, pridūrė projektuotojas dizaineris.
Apie draudimą šerti makakas turistams primena Gibraltare iškabinti ženklai. Už pažeidimus gresia bauda iki 4 tūkst. svarų sterlingų.
Tačiau taisyklių laikymąsi užtikrinti sunku, kadangi kasdien uolėtame kyšulyje apsilanko daugybė žmonių, o iki 15 kg sveriantys gyvūnai gyvena laisvės sąlygomis.
Plėšikaujančios beždžionės iš nenuovokių turistų įžūliai nugvelbia ledus, pyragaičius ir traškučius, kemša maisto likučius iš šiukšliadėžių, kaip ir, žinoma, tiesiogiai joms siūlomą maistą.
Šie nesveiki skanėstai keičia jų mitybą, kurios racioną paprastai sudaro vaisiai, daržovės ir sėklos.
Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad siekdamos numalšinti skrandžio skausmus, makakos išsiugdė įprotį užsiimti vadinamąja „geofagija", t. y. sąmoningu žemės vartojimu.
Makakų savigydos būdas
Oksfordo, Kembridžo ir Paryžiaus-Sorbonos universitetų bei Gibraltaro aplinkosaugos departamento ekspertai teigia, kad apie tokį beždžionių elgesį pirmą kartą paskelbta būtent jų tyrime, kuris truko nuo 2022 m. rugpjūčio iki 2024 m. balandžio.
„Geofagija buvo itin paplitusi, palyginti su kitomis makakų rūšimis ir vietovėmis. Šis polinkis labiau įprastas vasarą, kai turistų srautai pasiekia piką“, – teigiama tyrime.
Tuo metu kontakto su lankytojais neturinčios Gibraltaro beždžionės žemės neėdė.
„Tai stiprus argumentas kalbant apie ryšį tarp žemės valgymo ir žmogaus maisto“, – sakė vienas iš tyrimo autorių, Kembridžo biologinės antropologijos docentas Sylvainas Lemoine'as.
Pasak tyrimo, „ankstyvos savigydos formos“ tendencijos kaltininkais įvardijami traškučiai, šokoladiniai batonėliai ir ledai.
Nustatyta, kad dažniausiai žemę ryja tos beždžionės, kurios ėda turistų joms duodamus skanėstus su „daug cukraus, druskos, pieno, kurių makakos negali virškinti“, pasakojo S. Lemoine'as.
„Keliame hipotezę, kad žemė gali suteikti mikrogrybų ir mikroorganizmų, kurie galėtų atkurti mikrobiomo pusiausvyrą, sutrikdytą suvalgius menkaverčio maisto“, – naujienų agentūrai AFP sakė mokslininkas.
„Žinome, kad primatai ėda žemę specialiai detoksikacijos tikslais ar kad gautų papildomai maistinių medžiagų“, – teigė Gibraltaro botanikos sodo techninės priežiūros darbuotoja Bethany Maxwell.
„Tačiau šis tyrimas parodė, kad jie tą daro ne tik dėl šių priežasčių, bet ir dėl to, kad ėda per daug menkaverčio maisto, o tai gana naujas atradimas“, – pridūrė ji.
