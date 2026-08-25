Vaizdai tirpdo internautų širdis: kur galiu pretenduoti į prižiūrėtojo darbą?

Vaizdo įrašas jau surinkęs virš 5 milijonų patinka paspaudimų, daugiau nei 18,6 tūkst. komentarų ir daugiau nei 665 tūkst. pasidalinimų. Jame užfiksuotas bendravimas tarp zoologijos sodo prižiūrėtojų ir pandų.
Matomi patys juokingiausi nutikimai, kaip panda pameta savo morką, įsikimba prižiūrėtojui į kojas ir nebepaleidžia, linksminasi ant sūpynių ar tiesiog netyčiomis nusiridena nuo kokios vietos.
Vaizdo įraše pandos į prižiūrėtojus reaguoja smalsiai, matomas prieraišumas.
Visi prižiūrėtojai su gyvūnais elgiasi atsargiai, kantriai ir ramiai. Tinkamas elgesys su pandomis yra itin svarbus šių gyvūnų fizinei ir psichinei sveikatai.
Į juokingą pandų elgesį interneto vartotojai reaguoja įvairiai.
„Tai turėti pandą yra tas pats, kas turėti mažą vaiką?“ – linksmai komentavo Richard.
„Kur galiu pretenduoti į prižiūrėtojo darbą? Man jo reikia“, – rašė Mar.
„Tai čia yra drakonas karys…“ – juokavo Carlo, prisiminęs animacinio filmo „Kung Fu Panda“ pagrindinį herojų.
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