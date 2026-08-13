Valgote braškes? Štai ką verta žinoti

Braškių augintojas Janas van Meeras Nyderlanduose savo rezultatu yra labai patenkintas.
„Labai skanios, tikros braškės“, – sakė vyras.
Be skonio pašnekovo braškės turi ir dar vieną privalumą – ūkyje nenaudojami pesticidai.
„Puiku, kad galima auginti šias braškes be pesticidų. Fantastika“, – džiaugėsi jis.
Tai įmanoma dėl specialaus roboto, kuris naudoja ultravioletinius spindulius ir naikina braškes puolantį grybelį.
„Čia galite pamatyti lempas. Jos skleidžia ultravioletinius spindulius. Naktį robotas važiuoja per šiltnamį pro augalus. Dėl ultravioletinių spindulių visų rūšių grybų sporos negali daugintis, todėl mums nereikia pesticidų“, – aiškino braškių augintojas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Braškės jau seniai vadinamos „nuodų karalienėmis“. Šios uogos yra itin jautrios kenkėjams, grybeliams ir piktžolėms, tad pesticidai naudojami auginant praktiškai visas olandiškas braškes.
Pesticidai yra cheminės medžiagos, kurių paprastai neužtenka tiesiog nuplauti nuo uogų, todėl ieškoma būdų jų naudojimą sumažinti.
„Deja, braškės jau daugelį metų žinomos kaip „nuodų karalienės“. Pastaraisiais metais sektorius sunkiai dirbo, kad tai pakeistų. Labai tikiuosi, kad galėsime atsisakyti pesticidų. Šis robotas – vienas iš pagalbininkų“, – pasakojo aplinkosaugininkė Kirsten Leis.
Tiesa, tokia technologija turi savo kainą ir kol kas yra įkandama ne kiekvienam ūkininkui.
„Šis robotas kainuoja 135 tūkst. eurų“, – atskleidė vyras.
Nepaisant kainos, jau susidarė robotą įsigyti norinčių ūkininkų eilė. Tikimasi, kad ši technologija ateityje leis užauginti vis daugiau braškių nenaudojant pesticidų.
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