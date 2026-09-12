Varėnos rajone rengiamas tradicinis grybavimo čempionatas

Šiemetinis renginys pavadintas „Miško pasaka“. Jame žadama ne tik rinkti, gaminti ir skanauti grybų, bet ir mokytis dzūkiškų dainų, susipažinti su vietos tradicijomis.
23-iasis Lietuvos grybavimo čempionatas vyks prie Ūlos upės įsikūrusiame Žiūrų kaime.
„Kasmet grybavimo čempionatas suburia dešimtis komandų iš Lietuvos ir užsienio. Tačiau jo esmė – ne vien surinkti kuo daugiau grybų. Mūsų renginys skatina pažinti Dzūkijos gamtą, puoselėti atsakingo grybavimo kultūrą ir bendrystę“, – sakė čempionato organizatorė Rimutė Avižinienė.
Anot jos, metais, kai miškuose grybai beveik nedygo, dalyviai rinko šiukšles, šitaip prisidėdami prie švaros Lietuvos miškuose.
Anot Varėnos savivaldybės, jos rengiama Grybų šventė laikoma viena unikaliausių švenčių Europoje. Mat Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Estijoje, Lenkijoje rengiami grybų festivaliai dažniausiai susitelkia į prekybą grybais ir gastronomines patirtis. Varėnoje daugiausia dėmesio skiriama gyvajai grybavimo tradicijai, etninei kultūrai, bendruomenės ryšiams ir gamtos pažinimui.
„Lietuvos geležinkeliai“ ta proga rengia specialų reisą į Varėną. Pasakojančiame „Grybų traukinyje“ į šventę susiruošusius žmones gidas supažindins su grybavimo strategijomis, miško saugumo protokolu, patars, kur ieškoti grybų.
Nuo vidurdienio iš Žiūrų kaimo šventės renginiai persikels į Varėnos miestą. Čia vyks kultūrinės ir edukacinės programos, grybienių nominacijos, koncertas.
Grybavimo čempionatas Varėnos rajone rengiamas 22-ąjį kartą.
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