Ypatingas vaizdas: nepatingėkite

„Įvyks dalinis Saulės užtemimas ir tuomet sutemus bus galima stebėti „persimonus“ (krentančias žvaigždes). Geras „Sky Chasers LT“ pastebėjimas – šiemet perseidų lietaus stebėjimams netrukdys Mėnulis. Nežiūrint to, reginiui stebėti visada labai trukdo ryškios miestų šviesos, tad nepatingėkit nuvažiuoti už miesto bent keliolika kilometrų. Kitas patarimas – nežiūrinėti į telefono ekraną, o tiesiog įsitaisyti ant, pavyzdžiui, turistinės kėdės ir tuomet leisti akims priprasti prie tamsos (o tam reikia nemažai laiko)“ – mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Kiti teigia, kad patogiausia stebėti krentančias žvaigždes prigulus ant žemės, beje, rekomenduojama tai daryti plika akimi, o ne pasitelkus žiūronus ar teleskopus.
Teigiama, kad idealiausios sąlygos stebėti krentančias žvaigždes gali būti iš rugpjūčio 12-osios nakties į 13-ąją.
Rugpjūčio 12-ąją, apie 21 val., saulėlydis taip pat bus ypatingas – bus dalinis Saulės užtemimas. Specialistai tikina, kad vaizdas visur turėtų būti panašus, tačiau daugiausia Saulės užtems pajūryje.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad antradienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–16, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 11 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 18 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 23 cm, stebimas Ventoje ties Papile. Žymenis kilimas, iki 26 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 13–23, ežeruose – 19–23, Kuršių mariose – 20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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