Astrologė įvardijo Zodiako ženklus, kurie bijo mylėti

Jis neteks daugybės džiaugsmų ir prasmių, o romantiškų jausmų trūkumas sukels nemalonių pasekmių – nuo vienatvės iki visiško asmenybės praradimo. Priežastys, kodėl žmonės atsisako meilės, įvairios, įskaitant baimę. Astrologė Liudmila Bulgakova įvardijo Zodiako ženklus, kurie bijo mylėti.
Mergelė
Mergelės bijo emocinės priklausomybės nuo kito žmogaus, o tai yra vienas iš įsimylėjimo požymių, todėl kažkiek atsiriboja nuo partnerio, kas leidžia joms naudotis jo meile, bet pačioms neįsimylėti.
Ožiaragis
Nepaisant rimtos, šaltos, o kartais – net ir griežtos išvaizdos, Ožiaragiai širdyje yra pakankamai pažeidžiami žmonės, bijantys būti įskaudinti. O romantiškuose santykiuose tokie atvejai nėra neįprasti. Nenuostabu, kad jie jų vengia.
Vėžys
Vėžiai mieliau gyvena savo „kiaute“ – tiek perkeltine, tiek tiesiogine prasme. Jiems ilgai užtrunka pasiryžti santykiams su kitu asmeniu, nes jie netiki, kad viskas susiklostys sėkmingai ir kad kitas žmogus jų neapgaus, apsimetant įsimylėjusiu.
