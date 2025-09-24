 Astrologė įvardijo Zodiako ženklus, kurie bijo mylėti

Astrologė įvardijo Zodiako ženklus, kurie bijo mylėti

2025-09-24 13:20 diena.lt inf.

Ar įmanoma gyventi be meilės? – tai beveik filosofinis klausimas, o atsakymas: taip, bet gyvenimas bus daug skurdesnis.

Astrologė įvardijo Zodiako ženklus, kurie bijo mylėti
Astrologė įvardijo Zodiako ženklus, kurie bijo mylėti / Freepik.com nuotr.

Jis neteks daugybės džiaugsmų ir prasmių, o romantiškų jausmų trūkumas sukels nemalonių pasekmių – nuo vienatvės iki visiško asmenybės praradimo. Priežastys, kodėl žmonės atsisako meilės, įvairios, įskaitant baimę. Astrologė Liudmila Bulgakova įvardijo Zodiako ženklus, kurie bijo mylėti.

Mergelė

Mergelės bijo emocinės priklausomybės nuo kito žmogaus, o tai yra vienas iš įsimylėjimo požymių, todėl kažkiek atsiriboja nuo partnerio, kas leidžia joms naudotis jo meile, bet pačioms neįsimylėti.

Ožiaragis

Nepaisant rimtos, šaltos, o kartais – net ir griežtos išvaizdos, Ožiaragiai širdyje yra pakankamai pažeidžiami žmonės, bijantys būti įskaudinti. O romantiškuose santykiuose tokie atvejai nėra neįprasti. Nenuostabu, kad jie jų vengia.

Vėžys

Vėžiai mieliau gyvena savo „kiaute“ – tiek perkeltine, tiek tiesiogine prasme. Jiems ilgai užtrunka pasiryžti santykiams su kitu asmeniu, nes jie netiki, kad viskas susiklostys sėkmingai ir kad kitas žmogus jų neapgaus, apsimetant įsimylėjusiu.

Šiame straipsnyje:
horoskopas
meilė
bijo mylėti
Zodiako ženklai
astrologė
meilės horoskopas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų