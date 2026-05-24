Astrologinė prognozė gegužės 25–31 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Norėsis veikti greitai ir patiems kontroliuoti situacijas, tačiau jausite nuovargį nuo ilgai besitęsiančių įtampų ar neaiškių laukimo procesų. Darbo savaitė gali būti gerokai aktyvesnė nei anksčiau. Gali atsirasti daugiau derybų, projektų, kur svarbi greita reakcija ir aiškus žodis. Bendraujant su artimais žmonėmis gali būti daugiau pokalbių apie ateities planus, pinigus ar atsakomybių pasidalijimą. Dėl nepakankamo poilsio savaitės pabaigoje galite jausti fizinį išsekimą. Šią savaitę gali atsirasti daugiau supratimo, ką verta tęsti, o ko nebevilkinti.
JAUTIS
Norėsis susidėlioti gyvenimą pagal savo taisykles, todėl gali atsirasti daugiau aiškumo, ko nebenorite toleruoti darbo ar santykių srityje. Kartu didės vidinė įtampa, kaupsis nuovargis, todėl savaitės pradžioje svarbu nepriimti impulsyvių sprendimų. Teks atkreipti dėmesį į finansus, pajamas ir praktinę naudą, todėl gali atsirasti daugiau pokalbių apie atlyginimą, papildomą veiklą ar naujus uždarbio būdus. Savaitės antroje pusėje situacijos pradės keistis, sumažės spaudimas. Palanku atnaujinti darbo planus ir ieškoti praktiškų sprendimų.
DVYNIAI
Norėsis daugiau laisvės priimant sprendimus, todėl savaitė gali atnešti daugiau idėjų ir aktyvesnį bendravimą nei įprastai. Darbe gali padaugėti susirašinėjimo, trumpų išvykų, skambučių ar kelių darbų vienu metu. Savaitės pabaigoje galimas svarbus pokalbis, dėmesio vertas pasiūlymas arba aiškesnis suvokimas, kur verta investuoti savo laiką artimiausiais mėnesiais. Santykių srityje daugiau reikšmės įgaus bendravimo kokybė. Gali atsirasti daugiau vidinio aiškumo. Naudinga saugoti nervinę sistemą nuo pervargimo, nes nuolatinis skubėjimas gali išbalansuoti miegą ir dėmesio koncentraciją.
VĖŽYS
Būsite jautresni aplinkai, norėsis aiškiau suprasti, kuriais žmonėmis dar verta pasitikėti. Darbe gali būti pokalbių apie ateities planus. Verta atidžiau vertinti rizikingus pasiūlymus ir nesutikti su viskuo paskubomis. Palanku tvarkyti dokumentus, planuoti ateities darbus ir daugiau dėmesio skirti žmonėms, kurie iš tiesų palaiko jūsų augimą. Savaitės pabaigoje gali sustiprėti noras atsitraukti nuo triukšmo ir labiau susitelkti į poilsį. Nereikėtų ignoruoti kūno siunčiamų signalų, nes įtampa šiuo metu gali pasireikšti miego trūkumu, emociniu pervargimu.
LIŪTAS
Šią savaitę palanku stiprinti profesinius ryšius ir kurti ilgalaikius planus. Stiprės noras įrodyti savo vertę profesinėje srityje, todėl šią savaitę mintys suksis apie darbą, reputaciją ir ilgalaikius sprendimus. Dėl užsispyrimo ir noro veikti savarankiškai gali būti sunkiau priimti kitų žmonių kritiką. Plėsis pažinčių ratas, todėl gali atsirasti naujų pasiūlymų ar naudingų kontaktų. Kartu – ir neaiškių situacijų dėl žmonių, kurie žada daugiau nei gali duoti. Savaitės pabaigoje gali padaugėti susitikimų, bendrų projektų ir pokalbių apie ateities planus bei papildomas pajamas.
MERGELĖ
Šią savaitę daugiau dėmesio gali tekti planams, mokymuisi ar sprendimams, susijusiems su tolesne perspektyva. Svarbu neskubėti priimti kategoriškų sprendimų. Savaitės pabaigoje gali kilti situacijų, kuriose teks greitai reaguoti ir aiškiai išsakyti savo poziciją. Savaitė bus intensyvesnė, todėl prireiks daugiau disciplinos rutinoje. Dėl jūsų užsisklendimo ir nenoro atvirai kalbėti apie savo emocijas partneriui gali būti sunkiau jus suprasti. Naudinga daugiau dėmesio skirti miego kokybei ir nervinei sistemai, nes vis labiau jausis besikaupianti įtampa.
SVARSTYKLĖS
Atsiras vidinis poreikis išeiti iš komforto zonos ir keisti nusistovėjusią rutiną. Daugiau dėmesio gali pareikalauti mokesčiai, ilgai atidėlioti sprendimai. Darbe gali tekti spręsti situacijas, kuriose reikės daugiau diplomatiškumo ir kantrybės, nes ne visi žmonės šiuo metu bus linkę ieškoti kompromiso. Savaitės pabaigoje gali atsirasti daugiau aiškumo dėl ateities planų, kelionių, mokymų ar naujos veiklos krypties. Norėsis rodyti daugiau dėmesio kitiems, tačiau gali paaiškėti, kad kai kurie žmonės nebėra tokie artimi kaip anksčiau. Nebijokite kalbėtis apie tai, kas ilgą laiką buvo nutylėta.
SKORPIONAS
Šią savaitę daugiau dėmesio teks skirti žmonėms, nuo kurių priklauso jūsų sprendimai. Darbe norėsis viską atlikti greitai, tačiau galite dirgliau reaguoti į smulkmenas ar žmonių neatsakingumą. Galimi pokalbiai apie įsipareigojimus ar ilgalaikį saugumą. Savaitės pabaigoje gali paaiškėti informacija, kuri anksčiau buvo slepiama arba ne iki galo aiški. Stiprės noras atsitraukti nuo žmonių, kurie kelia įtampą. Taps akivaizdu, kad profesiniai reikalai šiuo metu užima per daug vietos asmeniniame gyvenime. Tai gali priversti rimčiau įvertinti savo pasirinkimus.
ŠAULYS
Šią savaitę daug kas gali suktis apie bendrus planus ar svarbius susitarimus. Stiprės kūrybinis užsidegimas ir noras veikti greitai, tačiau tai gali skatinti impulsyvesnes reakcijas. Savaitės pabaigoje gali atsirasti pokalbių apie bendrą ateities kryptį su partneriu ar klientais. Gali padaugėti informacijos, kelionių ar netikėtų kontaktų. Teks spręsti namų, šeimos ar gyvenamosios vietos klausimus, todėl dalis emocinės įtampos gali kauptis būtent buityje. Naudinga saugoti nervinę sistemą, nes didelis tempas ir nuolatinis bendravimas gali gana greitai išsekinti dėmesio koncentraciją ir miego kokybę.
OŽIARAGIS
Norėsis daugiau dėmesio skirti kūrybai arba veiklai, kuri suteikia vidinio pasitenkinimo. Namuose gali kilti konfliktų dėl kontrolės, remonto, buities. Dėl nenoro atvirai kalbėtis partneriui gali būti sunku jus suprasti. Savaitės pabaigoje gali padaugėti situacijų, kurios pareikalaus daugiau lankstumo ir greitos reakcijos. Kai kuriuos planus teks apgalvoti praktiškiau, todėl dalis projektų ar susitarimų gali judėti lėčiau nei tikėjotės. Naudinga neignoruoti poilsio poreikio, nes vis labiau jausis susikaupusi įtampa, didės dirglumas.
VANDENIS
Kils noras keisti gyvenimo kryptį, ieškoti daugiau laisvės ir mažiau taikytis prie kitų žmonių lūkesčių. Palanku drąsiau atskleisti savo idėjas aplinkiniams, nes šiuo metu galite sulaukti palaikymo. Daugiau energijos gali pareikalauti buitiniai reikalai arba santykiai su artimaisiais. Savaitės pabaigoje gali padaugėti pasiūlymų, pokalbių apie papildomą veiklą arba situacijų, kuriose jūsų žodis turės daugiau svorio nei anksčiau. Norėsis veikti greitai, tačiau tai gali lemti impulsyvesnius poelgius ir aštresnį toną. Gali pasirodyti, kad partneris jūsų nesupranta.
ŽUVYS
Gali stiprėti noras atsiriboti nuo paviršutiniškų situacijų ir daugiau dėmesio skirti tam, kas turi ilgalaikę vertę. Padaugės skambučių, susitikimų ar sprendimų, kuriems reikės greitos reakcijos. Daugiau laiko gali pareikalauti artimieji, gyvenamosios vietos planai ar buities pokyčiai. Norėsis greičiau spręsti piniginius reikalus, tačiau tai gali skatinti impulsyvesnes išlaidas arba aštresnį toną kalbant apie finansus. Kaupsis nepasitenkinimas dėl kasdienių pareigų pasidalijimo. Norėsis pabūti vienumoje. Palanku tvarkyti namų reikalus.
