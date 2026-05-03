Astrologinė prognozė gegužės 4–10 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Dėmesys kryps į sprendimus, išvaizdą ir tai, kaip save pateikiate aplinkai. Darbo srityje gali būti daugiau susirašinėjimo, skambučių ar greitų sprendimų. Finansinė padėtis bus stabili, tačiau gali kilti noras išlaidauti komfortui ir malonumams. Gali atsirasti naujų pažinčių ar daugiau bendravimo su draugais, todėl gali būti sunkiau išlaikyti gilų ryšį. Fizinis aktyvumas gali būti mažesnis nei įprastai, dėl to galite pajusti nuovargį. Tai metas, kai norisi veikti, bet viduje dar vyksta tam tikras persigrupavimas. Sveikatos prasme verta atkreipti dėmesį į miego kokybę ir neignoruoti pervargimo požymių.
JAUTIS
Daugiau dėmesio teiksite komfortui ir asmeniniams prioritetams. Darbe gali tekti tvarkyti dokumentus, ruošti planus ar užbaigti senus darbus. Gali atsirasti pokalbių apie atlyginimą, papildomas pajamas ar išlaidų paskirstymą. Finansuose verta išlaikyti pusiausvyrą tarp malonumų ir realių galimybių. Santykiuose gali atsirasti situacijų, kai reikės aiškiau nubrėžti ribas. Didesnis dėmesys karjerai gali kiek nutolinti nuo asmeninių santykių. Gali kilti noras atsitraukti ir pabūti su savimi. Psichologiškai tai metas, kai norisi stabilumo, bet išorė skatina keisti įpročius. Verta atkreipti dėmesį į įtampą ir poilsio kokybę.
DVYNIAI
Daugiau dėmesio kreipsite į saviraišką, mokymąsi ir norą judėti pirmyn savo tempu. Darbe gali padaugėti susitikimų ir situacijų, kai reikės greitai reaguoti ir priimti sprendimus. Galite susidurti su griežtesniais reikalavimais ar didesne atsakomybe. Finansuose teks ieškoti stabilesnių sprendimų, tačiau dalis išlaidų gali būti susijusios su komfortu ar noru atsipalaiduoti po įtampos. Santykiuose gali kilti pokalbių, kurie privers pažvelgti plačiau. Tai laikotarpis, kai norisi judėti į priekį, tačiau aplinkybės reikalauja daugiau kantrybės ir nuoseklumo. Neperkraukite savęs informacija, skuba.
VĖŽYS
Galite aiškiau jausti, kas tinka, o kas jau ne. Darbe gali tekti atlikti vadovybės užduotis, galimos situacijos, kai reikės prisiimti daugiau iniciatyvos nei įprastai. Finansuose gali atsirasti poreikis susitvarkyti su senais įsipareigojimais ar atidėtais mokėjimais. Dalis išlaidų gali būti susijusios su draugais ar bendromis veiklomis. Santykiuose gali kilti pokalbių apie atsakomybę, pasitikėjimą, įsipareigojimus ar bendrą kryptį. Gali keistis požiūris į tai, kas iš tikrųjų suteikia saugumo jausmą. Tai metas, kai norisi daugiau aiškumo, tačiau atsakymai gali ateiti ne iš karto.
LIŪTAS
Norėsis veikti savarankiškai, todėl viduje gali augti poreikis aiškiai parodyti savo kryptį ir nesistenti prisitaikyti prie tų, kas nebepalaiko. Darbe gali atsirasti daugiau pokalbių, susitikimų ar sprendimų, susijusių su mokymais, kelionėmis ar naujomis idėjomis. Gali kilti klausimų apie atlyginimą, vertę ar tai, kiek jūsų pastangos yra tinkamai vertinamos. Gali tekti spręsti paskolų, skolų klausimus. Santykiuose gali būti daugiau situacijų, kai reikės derinti savo norus su partnerio ar kolegų lūkesčiais. Gali atsirasti abejonių savimi. Tai laikotarpis, kai išorė skatina plėstis, bet vidus dar ieško tvirtesnio pagrindo.
MERGELĖ
Gali stiprėti analizė ir noras viską sudėlioti į savo vietas. Darbe gali tekti dalytis užduotimis su kolegomis ar peržiūrėti sutartis ir sąlygas. Galite sulaukti pasiūlymų, susijusių su karjera ar papildomomis pajamomis, tačiau svarbu įvertinti realų krūvį. Verta investuoti į žinias ar patirtis, todėl pinigai gali būti leidžiami kursams, kelionėms ar dalykams, kurie ilgainiui duoda daugiau vertės. Santykiuose gali iškilti pokalbių apie įsipareigojimus, ribas ar atsakomybę vienas kitam. Gali kilti abejonių, ar darote tai, kas iš tikrųjų teikia džiaugsmą. Sveikatos prasme verta stebėti nervinę įtampą ir virškinimą.
SVARSTYKLĖS
Gali jaustis didesnė priklausomybė nuo kitų žmonių sprendimų ar nuotaikų. Darbe gali tekti derinti pozicijas, dalytis atsakomybėmis ar spręsti situacijas su partneriais, klientais. Gali atsirasti pasiūlymų, susijusių su mokymais, projektais ar platesne veikla. Aktualūs klausimai apie bendras išlaidas, investicijas ar finansinius susitarimus. Santykiuose gali tekti spręsti praktinius klausimus, kurie anksčiau buvo atidėti. Norėsis daugiau džiaugsmo, todėl gali atsirasti trauka naujoms pažintims ar veikloms, kurios suteikia emocinį pakilimą. Tai metas, kai svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp kitų lūkesčių ir savo poreikių.
SKORPIONAS
Gali augti poreikis labiau išreikšti save, bet kartu gali būti sunkiau išlaikyti stabilų ritmą. Darbe gali padaugėti smulkių darbų, terminų ar situacijų, kai reikės greitai reaguoti ir tvarkyti kelis reikalus vienu metu. Gali tekti spręsti mokesčių, paskolų ar kitų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų klausimus. Verta daugiau dėmesio skirti partnerystei, todėl piniginiai klausimai gali būti sprendžiami kartu su kitu žmogumi. Santykiuose gali atsirasti situacijų, kai reikia aiškiau pasakyti, ko tikitės. Gali tekti priimti sprendimus, susijusius su gyvenamąja vieta. Tai laikotarpis, kai viduje vyksta daugiau procesų, nei matyti iš išorės.
ŠAULYS
Norėsis aiškiau suprasti, su kuo einate viena kryptimi, o kur jau trūksta bendro pagrindo. Darbe gali atsirasti projektų, kuriuos vykdant reikia daugiau idėjų, saviraiškos. Gali tekti spręsti su būstu, remontu ar artimųjų poreikiais susijusius klausimus. Pinigai gali būti skiriami komfortui, sveikatai ar darbo aplinkai gerinti. Santykiuose atsiras daugiau pokalbių apie bendrus planus ar ateities kryptį. Gali kilti smulkių nesutarimų dėl buities ar skirtingų įpročių. Padaugės bendravimo – skambučių, susitikimų, kurie suteiks naujų minčių. Tai metas, kai svarbu laisvės poreikį suderinti su realiomis atsakomybėmis.
OŽIARAGIS
Stiprės atsakomybė, norėsis nepalikti nebaigtų reikalų. Gali tekti spręsti su aplinka, šeimos įsipareigojimais susijusias užduotis. Gali atsirasti papildomų darbų ar smulkių pajamų šaltinių, tačiau kartu padaugės ir išlaidų. Santykiuose gali būti svarbu aiškiau išsakyti savo poreikius, ne tik reaguoti į kitų lūkesčius. Gali atsirasti situacijų, kai reikia aiškiai pasakyti savo poziciją ar apginti savo nuomonę. Gali kilti daugiau minčių apie santaupas ar materialinį stabilumą. Padaugės situacijų, kai ne viskas priklausys tik nuo jūsų sprendimų. Tai metas, kai vidinė įtampa gali kilti iš per didelio atsakomybės jausmo.
VANDENIS
Norėsis judėti pirmyn greičiau, nei leidžia aplinkybės, todėl gali kilti jausmas, kad reikia keisti kryptį ar ieškoti naujų sprendimų. Darbe gali padaugėti susitikimų ar situacijų, kai reikia greitai reaguoti ir priimti sprendimus. Gali atsirasti pajamų iš projektų, kurie anksčiau atrodė tik kaip idėja. Norėsis skirti daugiau dėmesio namams ar komfortui, todėl išlaidos gali būti susijusios su aplinkos gerinimu ar artimųjų poreikiais. Santykiuose gali tekti aiškiau susitarti dėl pareigų ar finansinių įsipareigojimų. Tai laikotarpis, kai viduje vyksta daugiau, nei matyti iš išorės, todėl svarbu neskubėti priimti galutinių išvadų.
ŽUVYS
Galite jausti didesnę atsakomybę už savo veiksmus ir norą viską padaryti teisingai. Gali tekti derinti profesinius reikalus su buitiniais ar artimųjų problemomis. Atsiras pokalbių apie atlyginimą ar išlaidas. Santykiuose gali atsirasti nesusikalbėjimų ar situacijų, kai vienam kitą suprasti tampa sunkiau. Gali kilti daugiau minčių, kurios ne visada turės aiškų ir realų pagrindą. Tai laikotarpis, kai svarbu atskirti, kas yra realu, o kas – tik emocijos. Verta atkreipti dėmesį į energijos svyravimus ir nepersistengti, ypač jei kūnas siunčia nuovargio signalus.
