Astrologinė prognozė gruodžio 29–sausio 4 d.

AVINAS
Verta permąstyti savo kryptį ir platesnę gyvenimo prasmę. Darbo srityje gali kilti noras keisti požiūrį, mokytis ar ieškoti naujų įkvėpimo šaltinių. Finansiniai sprendimai reikalauja daugiau kantrybės, nes greiti veiksmai nebūtinai atneš norimą rezultatą. Santykiuose svarbu kalbėti apie vertybes, o ne bandyti įrodyti savo tiesą. Gali būti naudinga atsitraukti nuo ginčų ir leisti sau išgirsti kitą pusę. Vidinė būsena jautri pervargimui, todėl svarbu paskirstyti energiją. Kūnas gali signalizuoti apie poreikį daugiau ilsėtis ar pabūti tyloje. Savaitės pabaiga palanki vidiniam susiderinimui.
JAUTIS
Verta giliau pažvelgti į pasitikėjimo ir saugumo temas. Darbe gali tekti spręsti klausimus, kuriems reikia brandos, o ne skubos. Finansiniuose reikaluose verta būti atsargesniems su bendrais įsipareigojimais ar pažadais. Santykiai gali išryškinti senus lūkesčius, apie kuriuos naudinga kalbėti atvirai. Naudinga paleisti tai, kas ilgai slėgė viduje. Emocinė būsena gali svyruoti, todėl svarbu neskubėti daryti išvadų. Kūnui naudinga švelni rutina ir reguliarus poilsis. Verta skirti laiko vidiniam apsivalymui ir emociniam stabilumui.
DVYNIAI
Verta atkreipti dėmesį į santykius ir bendravimo kokybę. Darbo aplinkoje gali tekti daugiau derintis ir ieškoti kompromisų. Finansiniuose klausimuose svarbu aiškiai susitarti ir nepalikti neaiškių detalių. Santykiai gali parodyti, kur reikalingas didesnis lankstumas. Gali būti naudinga klausytis ne tik žodžių, bet ir nuotaikos. Vidinė būsena priklauso nuo informacijos kiekio, kurį priimate. Per didelis protinis krūvis gali varginti. Sveikatai naudinga rasti balansą tarp aktyvumo ir tylos. Savaitė palanki sąmoningam dialogui.
VĖŽYS
Kasdieniai įpročiai ir darbo ritmas tampa svarbiausiu akcentu. Darbe naudinga susidėlioti aiškesnę struktūrą ir neperspausti savęs. Finansų srityje verta atkreipti dėmesį į smulkias, bet nuolatines išlaidas. Santykiuose daugiau ramybės atneš paprasti, praktiški sprendimai. Emocijos gali būti susijusios su nuovargiu, o ne su pačiomis situacijomis. Svarbu atpažinti kada reikia stabtelėti. Kūnas jautriai reaguoja į pervargimą ir miego trūkumą. Palanku atkurti tvarką ir vidinį ritmą.
LIŪTAS
Verta grįžti prie kūrybos ir saviraiškos be spaudimo sau. Darbe gali būti naudinga parodyti iniciatyvą, bet vengti per didelių lūkesčių. Finansiniuose reikaluose verta atsisakyti impulsyvių sprendimų. Santykiai gali sustiprėti per bendrą laiką ir paprastą buvimą. Naudinga leisti sau džiaugtis be kaltės jausmo. Vidinė būsena pagerėja, kai leidžiate sau būti natūralūs. Per didelis noras viską kontroliuoti gali sekinti. Kūnui naudinga judėjimo forma, kuri teikia energijos. Palanku atgaivinti vidinį džiaugsmą.
MERGELĖ
Dėmesys krypsta į namų aplinką ir vidinį saugumą. Darbo srityje svarbu aiškiai atskirti pareigas nuo poilsio laiko. Finansiniuose reikaluose verta rinktis stabilumą, o ne plėtrą. Santykiai gali reikalauti daugiau švelnumo ir supratimo. Emocinė būsena stipriai priklauso nuo aplinkos harmonijos. Gali būti naudinga susitvarkyti erdvę aplink save. Kūnas reaguoja į stresą per įtampą, todėl svarbus sąmoningas atsipalaidavimas. Palanku grįžti prie paprastų, raminančių dalykų.
SVARSTYKLĖS
Verta atkreipti dėmesį į kasdienį bendravimą ir informacijos srautą. Darbo aplinkoje gali prireikti daugiau aiškumo, todėl verta tikslinti susitarimus. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti neapgalvotų pažadų ar sprendimų. Santykiuose svarbu kalbėti atvirai, bet nebandyti visko išspręsti iš karto. Emocinė būsena gali svyruoti dėl išorinių dirgiklių. Naudinga riboti perteklinę informaciją. Kūnui svarbus reguliarus judėjimas ir kvėpavimo pauzės. Palanku susidėlioti mintis ir atkurti vidinę pusiausvyrą.
SKORPIONAS
Verta atkreipti dėmesį į asmeninių resursų ir vertės pojūtį. Darbe verta įvertinti ar pastangos atitinka gaunamą atlygį. Finansiniuose reikaluose naudinga elgtis atsakingai ir nepasiduoti spaudimui. Santykiuose gali kilti temų apie saugumą ir pasitikėjimą. Emocijos gali būti intensyvesnės, todėl svarbu jų neslopinti, bet ir neeskaluoti. Vidinė būsena stipriai susijusi su saviverte. Kūnas gali reaguoti į įtampą per energijos svyravimus. Palanku stiprinti vidinį stabilumą.
ŠAULYS
Daug dėmesio krypsta į jūsų asmeninę kryptį ir savijautą. Darbe gali kilti noras veikti savarankiškiau, tačiau verta įvertinti realias galimybes. Finansiniuose sprendimuose naudinga laikytis saiko. Santykiuose svarbu išlikti atviriems, bet neperžengti savo ribų. Emocinė būsena priklauso nuo to, kiek leidžiate sau būti savimi. Gali būti naudinga sumažinti tempą. Kūnui svarbus poilsis ir reguliarus režimas. Palanku sąmoningai save stebėti.
OŽIARAGIS
Verta skirti laiko tylai ir vidiniam susikaupimui. Darbo srityje gali būti naudinga užbaigti senus reikalus, o ne pradėti naujus. Finansiniuose klausimuose verta vengti rizikos. Santykiuose gali iškilti poreikis atsiriboti ir pabūti su savimi. Emocijos gali būti gilesnės, bet ne visada lengvai įvardijamos. Svarbu neskubėti jų analizuoti. Kūnui naudinga daugiau miego ir poilsio. Savaitė palanki vidinei pusiausvyrai ir atsigavimui.
VANDENIS
Verta skirti dėmesio draugystėms ir bendriems tikslams. Darbe gali atsirasti galimybė įsitraukti į kolektyvinę veiklą. Finansiniuose reikaluose naudinga planuoti ateitį, o ne spręsti impulsyviai. Santykiuose svarbu jausti bendrumą ir palaikymą. Emocinė būsena pagerėja, kai jaučiatės reikalingi. Gali būti naudinga dalintis idėjomis. Kūnui svarbus judėjimas ir aktyvus laikas. Palanku stiprinti ryšius.
ŽUVYS
Dėmesys krypsta į atsakomybę ir ilgalaikius siekius. Darbo srityje verta pasirinkti aiškesnę kryptį ir vengti pervargimo. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis disciplinos. Santykiuose svarbu jausti pagarbą ir ribas. Emocinė būsena gali svyruoti dėl lūkesčių sau. Gali būti naudinga sumažinti savikritiką. Kūnui svarbus reguliarus poilsis ir ritmas. Palanku stiprinti vidinį pasitikėjimą.
