Astrologinė prognozė rugsėjo 14–20 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Norėsis veikti aktyviai, reklamuoti savo veiklą, tvarkyti dokumentus ir neatidėlioti darbų, kuriems reikia ryžto. Nuo savaitės vidurio daugiau energijos pareikalaus šeimos, būsto ar nekilnojamojo turto reikalai, o skubėjimas šiose srityse gali duoti priešingą rezultatą, todėl svarbesnius sprendimus geriau atidžiai apsvarstyti. Bendraujant pavyks rasti kompromisą net ten, kur anksčiau nuomonės išsiskyrė. Vertėtų rimčiau pasirūpinti dienos režimu, mityba. Pakaks ryžto keisti netinkamus įpročius, tačiau persistengti taip pat nereikėtų.
JAUTIS
Pavyks geriau organizuoti darbą, susitarti su kolegomis ir išspręsti praktines problemas be nereikalingos konfrontacijos. Palankus metas kūrybinei, intelektinei, konsultavimo ar mokymo veiklai, todėl gerai parengta idėja gali duoti apčiuopiamą rezultatą. Bendraujant meilę vertėtų rodyti praktiškai: pasirūpinti, padėti, būti dėmesingam. Atsiras daugiau laiko pokalbiams apie vaikus ir bendram laisvalaikiui. Daugiau atsargumo reiktų vairuojant, sportuojant ar atliekant darbus rankomis. Raskite laiko pasivaikščioti.
DVYNIAI
Netrūks iniciatyvos, todėl pavyks padaryti tai, kam anksčiau trūko ryžto. Palankus laikas būsto, nekilnojamojo turto reikalams, dokumentams tvarkyti. Racionaliau pažvelgsite į šeimos biudžetą ir ilgalaikį materialinį saugumą. Bendraujant atsiras daugiau romantikos, kūrybiškumo ir noro maloniai leisti laiką, todėl poroms naudinga trumpam atsitraukti nuo buitinių rūpesčių. Vienišiems bus daugiau galimybių susipažinti renginiuose, kūrybinėje aplinkoje ar užsiimant bendra veikla. Energijos gali būti daug, tačiau ir persitempimo tikimybė didelė.
VĖŽYS
Atsiras daugiau galimybių patiems formuoti profesinę kryptį, tačiau rezultatas priklausys nuo to, ar idėjos bus paverstos konkrečiais veiksmais. Palankus laikas deryboms, mokymuisi, reklamai, dokumentams, trumpoms darbo kelionėms. Būsite emocingesni, todėl priimant svarbius sprendimus nereikėtų vadovautis vien akimirkos nuotaika. Bendraujant gali sustiprėti noras būti labiau išgirstiems, tačiau nereikėtų pamiršti ir partnerio poreikių. Nevertėtų prisiminti senų nuoskaudų, jei kiltų ginčas. Reguliarus režimas padės geriau suvaldyti energijos svyravimus.
LIŪTAS
Atsiras daugiau noro priimti sprendimus, tačiau kartu gali kilti abejonių dėl pasirinktos krypties. Pavyks racionaliau tvarkyti pajamas, išlaidas, derybas dėl atlygio ir kitus finansinius klausimus. Naudinga pasinaudoti turimais kontaktais. Palanku bendrauti, kur nors trumpam išvykti ir atviriau pasikalbėti. Bendraujant gali norėtis daugiau privatumo, o partneris ne visada supras, kodėl staiga tapote tylesni. Gali sutrikti miegas, kilti nerimas, todėl dėl geresnės savijautos vertėtų sumažinti tempą.
MERGELĖ
Atsiras daugiau analitinio tikslumo ir gebėjimo pastebėti klaidas, todėl tai gera savaitė sprendimams, kuriems reikia kruopštumo. Pirmoje savaitės pusėje norėsis aktyviai siekti profesinių tikslų, o nuo rugsėjo 17 d. daugiau rezultatų pasieksite bendraudami su komanda ar rengdami bendrą projektą. Palankus metas deryboms dėl atlygio. Bendraujant norėsis daugiau aiškumo, todėl gali iškilti klausimų, kuriuos ilgai atidėliojote. Venkite pokalbį paversti kito žmogaus klaidų sąrašu. Kūno signalai gali paskatinti rimčiau pasirūpinti savimi. Padės darbo ir poilsio režimas, reguliari mityba, judėjimas.
SVARSTYKLĖS
Nestokosite asmeninio patrauklumo ir tai padės lengviau susitarti su klientais, kolegomis ar žmonėmis, nuo kurių priklauso jūsų planai. Palankus laikas karjerai augti ir ilgiau brandintiems tikslams realizuoti. Palanku plėsti veiklos ribas. Antroje savaitės pusėje nereikėtų konfliktuoti su vadovybe ar skubiai keisti profesinės krypties vien dėl nepasitenkinimo viena situacija. Palanku bendrauti. Turintiems partnerį lengviau bus kalbėtis apie bendrus norus. Svarbu, kad profesinė įtampa neužgožtų asmeninio gyvenimo.
SKORPIONAS
Darbe norėsis imtis iniciatyvos dėl profesinės plėtros, nors kartu gali kilti klausimas, ar dabartinė veikla vis dar atitinka jūsų tikslus. Palankus laikas ryšiams su klientais, bendraminčiais ir žmonėmis, kurie gali suteikti svarbios informacijos. Bendraujant norėsis daugiau privatumo. Gali išaiškėti skirtingi požiūriai dėl ateities planų. Svarbu, kad vienas nesutarimas neužgožtų to, kas santykiuose iš esmės yra gerai. Svarbu nepersistengti užsiimant fizine veikla ir atidžiau vertinti organizmo siunčiamus signalus. Daugiau atsargumo reikėtų kelionėse ir aktyviai sportuojant.
ŠAULYS
Darbe seksis tvarkyti dokumentus, planuoti ir kalbėtis su vadovybe. Galite sulaukti naudos bendraudami su klientais, draugais, komanda ar platesniu pažįstamų ratu. Darbo kolektyve gali padidėti konkurencija, atsirasti nesutarimų, jeigu neaiškiai pasidalytos atsakomybės. Antroje savaitės pusėje daugiau dėmesio gali pareikalauti paskolos, mokesčiai, nenumatytos išlaidos, todėl rizikingiems finansiniams sprendimams ne pats geriausias laikas. Bendraujant atsiras aistros, emocinio gylio, bet kartu gali iškilti pasitikėjimo, intymumo klausimai.
OŽIARAGIS
Palankus metas sutartims, bendradarbiavimui ir projektams, kuriuose rezultatas priklauso nuo komandos. Seksis tvarkyti dokumentus, planuoti keliones ir spręsti teisinius, profesinės kvalifikacijos klausimus. Gali paaštrėti konkurencija profesinėje partnerystėje, todėl, sudarant sutartis ir rengiant bendrus projektus, geriau viską iš anksto aiškiai apibrėžti. Bendraujant norėsis kalbėtis apie bendrą ateitį. Gali padidėti partnerio arba jūsų pačių emocionalumas ir nekantrumas. Didesnis darbo tempas pareikalaus daugiau dėmesio skirti sveikatai.
VANDENIS
Seksis susitvarkyti su sudėtingais darbais, konkurencija ir praktinėmis problemomis, kurios reikalauja kantrybės. Palankus metas mokesčių, bendriems finansų, sutarčių, draudimo ir kitų detalių reikalaujantiems klausimams spręsti, profesiniam akiračiui plėsti. Gali gerokai padidėti darbo krūvis, todėl svarbiausia bus ne prisiimti kuo daugiau darbų, o efektyviai paskirstyti jėgas. Namuose buitinės pareigos gali tapti dažnesne ginčų priežastimi, todėl geriau aiškiai pasidalyti darbais. Didesnė persitempimo tikimybė, todėl neignoruokite organizmo siunčiamų signalų.
ŽUVYS
Bus lengva tartis su klientais, partneriais ir žmonėmis, su kuriais sieja sutartys ar bendri projektai. Palankus metas kūrybinei, konsultavimo, mokymo ir autorinei veiklai, todėl savo gebėjimus verta rodyti drąsiau. Gali padidėti išlaidos būstui, remontui ar šeimos reikmėms, o skuboti sprendimai šioje srityje kainuoti daugiau, nei planavote. Palankus laikas atviriems pokalbiams. Pavyks išsiaiškinti tai, kas anksčiau buvo nepasakyta. Organizmui atsigauti dabar gali prireikti daugiau laiko, todėl nereikėtų toleruoti nuolatinio nuovargio.
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