Astrologinė prognozė rugsėjo 21–27 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Darbo srityje savaitė bus produktyvi, bus lengva susitelkti į užduotis, dokumentus, terminus. Tiesa, profesiniai rezultatai gali reikalauti daugiau kantrybės, o dalis darbo kol kas vyks be greito atlygio ar viešo įvertinimo. Su antrąja puse bus lengviau susitarti, atkurti artumą ir rasti abiem priimtinus sprendimus. Įtampos gali sukelti buitis, tačiau šių nesutarimų nereikėtų paversti principine kova. Organizmas primins, kad verta rimčiau pasirūpinti dienos režimu. Dėl susikaupusio nuovargio gali būti sunkiau atsipalaiduoti ar kokybiškai išsimiegoti.
JAUTIS
Palankus metas kūrybinei, intelektinei, mokymo ir konsultavimo veiklai, todėl gerai parengta idėja gali sulaukti daugiau dėmesio. Verta plėsti ryšius ir ieškoti naujų būdų savo veiklai pristatyti. Pavyks pagerinti santykius su kolegomis, lengviau bus susitvarkyti su dokumentais ir darbais, kuriems reikia tikslumo. Bendraudami galite būti emocingesni, todėl nedidelis nuomonių skirtumas gali greitai išaugti iki rimto konflikto. Metas susiimti ir grįžti prie tvarkingesnės mitybos, subalansuoto darbo ir poilsio režimo. Skubėjimas – viena pagrindinių persitempimo priežasčių.
DVYNIAI
Pavyks racionaliau tvarkyti pajamas, santaupas ir šeimos biudžetą. Palankus laikas būsto, šeimos ir nekilnojamojo turto reikalams. Bendraujant atsiras daugiau romantikos ir noro maloniai leisti laiką. Vienišiems gali būti daugiau progų susipažinti renginiuose, kūrybinės ar socialinės veiklos metu. Emocinė atmosfera namuose gali turėti nemažai įtakos bendrai savijautai. Darbo ir atsakomybės našta bus sunkesnė, todėl neplanuokite per daug. Reguliari mityba, judėjimas ir aiški darbo pabaiga vakare padės palaikyti organizmo tonusą.
VĖŽYS
Atsiras daugiau galimybių patiems formuoti profesinius planus. Bus labiau vertinamos jūsų žinios ir patirtis. Nestigs ryžto, tačiau kartu gali kilti pagunda veikti pernelyg emocionaliai, todėl sprendžiant pinigų ar karjeros klausimus reikėtų atskirti faktus nuo emocijų. Daugiau dėmesio gali tekti skirti būstui, šeimos verslui ar darbui iš namų. Bendraujant svarbu matyti platesnį vaizdą ir neįstrigti ties vienu nesutarimu. Skirtingos nuomonės apie ateitį, keliones ar įsitikinimus gali būti jautresnės, tad geriau nebandyti kito žmogaus perkalbėti.
LIŪTAS
Šią savaitę dėmesį teks sutelkti į pajamas, išlaidas ir jūsų darbo vertę. Gali atsirasti daugiau nematomų išlaidų. Seksis derėtis, tvarkyti dokumentus ir pristatyti savo idėjas. Bendraudami norėsite daugiau asmeninės erdvės. Atstumą pavyktų sumažinti surengus trumpas išvykas ir įgyvendinus bendrus kasdienius planus. Gali kilti vidinis nepasitenkinimas, kurio priežastį nebus lengva paaiškinti partneriui. Geriau tiesiai pasakyti, kad jums reikia poilsio ar laiko sau. Gali suprastėti miego kokybė, todėl itin svarbus subalansuotas darbo ir poilsio režimas.
MERGELĖ
Darbe atsiras daugiau aiškumo ir gebėjimo pastebėti tai, ko kiti nepamato. Galbūt gausite naudos iš klientų, pažįstamų ar bendrų projektų, nors šioje srityje gali padidėti konkurencija. Tinkamas laikas derėtis dėl atlygio ar kitų materialinių sąlygų. Verta peržiūrėti, ar jūsų darbas įvertinamas adekvačiai. Bendraujant reikėtų rimčiau vertinti pažadus ir ilgalaikius susitarimus, paviršutiniško bendravimo gali nebeužtekti. Reikėtų aiškiau išsakyti savo poreikius, o ne analizuoti partnerį taip, lyg spręstumėte darbo problemą. Sąmoningiau rūpinkitės savo režimu.
SVARSTYKLĖS
Pavyks išlaikyti reputaciją, karjeros tikslus ir ilgalaikius projektus, tačiau gali padidėti konkurencija, kilti nesutarimų su vadovybe. Jei norėsite greitai pakeisti tai, kas netenkina, žingsniai turėtų būti apgalvoti. Pavyks lengviau susitarti su klientais ir partneriais, pristatyti savo idėjas, pradėti pokalbius, kuriuos anksčiau atidėliojote. Palankiai klostysis asmeninis gyvenimas, tik svarbu neparsinešti darbo į namus. Spartus profesinis tempas gali turėti įtakos sveikatai. Padės saikinga fizinė veikla ir poilsis.
SKORPIONAS
Profesinėje veikloje norėsite pasukti nauja kryptimi. Klientai, pažįstami ar bendraminčiai padės pasiekti žmones, kurie gali būti naudingi jūsų planams. Dalį veiklos geriau atlikti ramiai, neviešinant kiekvieno sumanymo dar jam nesubrendus. Finansų srityje palanku kurti strategiją, o ne rizikuoti dėl greito rezultato. Bendraujant gali atsirasti privatumo poreikis, norėsite kai kuriuos jausmus pasilikti sau. Gali išsiskirti pažiūros į keliones ar gyvenimo kryptį. Iš trumpalaikio emocinio sunkumo nedarykite ilgalaikių išvadų.
ŠAULYS
Profesinėje veikloje reikėtų aiškiau susidėlioti prioritetus ir parodyti savo kompetenciją. Pavyks tvarkyti finansus ir ilgalaikius įsipareigojimus, tačiau atsargiau reikėtų elgtis su skolomis, paskolomis ir rizikingais sprendimais. Bendraujant gali iškilti pasitikėjimo ir atsakomybės klausimai, kurių nepavyks išspręsti vien paviršutinišku pokalbiu. Gali sustiprėti pavydas, noras kontroliuoti situaciją, todėl venkite ultimatumų. Geriau kalbėtis apie konkretų sprendimą, o ne grįžti prie senų nuoskaudų. Šeimos ar namų klausimai gali varginti emociškai.
OŽIARAGIS
Darbe gali kilti daugiau ginčų, jei atsakomybės nėra aiškiai pasidalytos. Palanku plėsti profesines žinias ir planuoti tolesnius veiksmus. Galite būti pakviesti svarbaus pokalbio ir sulaukti vertingo pasiūlymo. Bus daugiau galimybių stiprinti asmeninius santykius, pavyks lengviau spręsti ilgalaikius gyvenimo klausimus. Vienišiems atsiras daugiau galimybių susipažinti. Galite jausti protinį nuovargį, todėl venkite nereikalingo informacinio triukšmo. Pasivaikščiojimas, tempimo pratimai ir miegas gali padėti greičiau atgauti jėgas.
VANDENIS
Palankus metas spręsti darbo problemas ir susidoroti su konkurencija. Pavyks peržiūrėti bendrų finansų, mokesčių, draudimo, skolų dokumentus. Naudinga plėsti akiratį – seksis mokslo, teisinių ir tarptautinių reikalų srityse. Bendraujant atsiras tam tikras atstumas, ne kiekvienas jausmas bus lengvai išsakomas. Gali kilti konfliktų buityje, jei vienam žmogui tenka per daug pareigų. Santykius pagerintų bendros patirtys, kelionės ir pokalbiai apie ateitį. Didesnė uždegimų ir persitempimo tikimybė.
ŽUVYS
Daugiau dėmesio teks skirti klientams, sutartims, deryboms ir bendriems projektams, todėl daug kas priklausys nuo gebėjimo aiškiai susitarti. Palankus laikas kūrybinei, konsultavimo, mokymo ir autorinei veiklai, tačiau nevertėtų rizikuoti daugiau, nei reikia. Svarbu atidžiai tikrinti finansines sąlygas ir dokumentus. Asmeniniai santykiai bus viena svarbiausių savaitės temų, neišspręsti klausimai gali pareikalauti konkretaus atsakymo. Norėsite daugiau romantikos ir aistros, tačiau gali rastis daugiau pavydo ir pernelyg emocingų reakcijų.
Naujausi komentarai