Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (gruodžio 3 d.)

AVINAS. Venkite skubotų sprendimų, nes pernelyg greita reakcija gali sukurti nereikalingą sumaištį. Stebėkite savo žodžius, kad neišsakytumėte to, ką vėliau reikėtų taisyti. Leiskite kūnui pailsėti, jei jaučiate įtampą ar perdegimo ženklų.
JAUTIS. Venkite situacijų, kurios drasko vidinę ramybę, nes gali iškilti paslėptų emocijų. Nepersistenkite, bandydami nudirbti daugiau, nei leidžia jėgos. Stenkitės nepasiduoti svetimų žmonių nuotaikų įtakai, kad neprarastumėte savos krypties.
DVYNIAI. Nepulkite tikėti viskuo, ką išgirsite, nes žinios gali būti netikslios. Venkite greitų finansinių žingsnių, kurių neapgalvojote. Jei mintys ima blaškytis, pailsėkite nuo socialinio triukšmo.
VĖŽYS. Stenkitės nepriimti pernelyg didelio emocinio krūvio, kad nenusilptų vidinė pusiausvyra. Jei trūksta energijos, venkite darbo, reikalaujančio daug fizinės jėgos. Neužsikraukite atsakomybės už kitų problemas, kad išliktumėte skaidresni.
LIŪTAS. Per didelis pasitikėjimas gali nuvesti prie neapgalvotų veiksmų, todėl verta sulėtinti tempą. Nesivelkite į nereikalingus ginčus, tai gali tapti laiko švaistymu. Rinkitės ramesnę aplinką, kad protas išliktų aiškesnis.
MERGELĖ. Venkite kritikuoti save ar kitus, nes vidiniai vertinimai gali paaštrėti. Neskubėkite tvarkyti sudėtingų reikalų, nes gali stigti aiškumo. Neleiskite smulkmenoms išmušti iš ritmo, išlaikykite kantrybę.
SVARSTYKLĖS. Neveskite savęs į situacijas, kuriose būtina priimti skubius sprendimus. Venkite žodžių, galinčių sukelti nesusipratimų. Skirkite laiko tylai, kad jausmai neperkrautų minčių.
SKORPIONAS. Stenkitės nepervertinti savo galimybių, ypač tvarkydami su atsakomybe susijusius reikalus. Neleiskite vidiniams impulsams valdyti nuotaikos. Jei reikia nusiraminti, praleiskite daugiau laiko vienumoje.
ŠAULYS. Nesiimkite planų, kuriems reikia itin aiškaus proto, nes mintys gali išsisklaidyti. Nepervertinkite draugų ar kolegų pažadų. Jei jaučiate nerimą, padės trumpi pasivaikščiojimai ar kvėpavimo pratimai.
OŽIARAGIS. Nepersitempkite darbe, verčiau susitelkite į lengvesnius užsiėmimus. Neskubėkite daryti išvadų iš neaiškių situacijų. Jei sunku susikaupti, leiskite sau pailsėti.
VANDENIS. Neplanuokite tolimų kelionių ar įsipareigojimų, kurie reikalauja didelio pasirengimo. Venkite diskusijų temomis, galinčiomis sukelti emocinę įtampą. Skirkite laiko veikloms, kurios ramina ir mažina vidinį spaudimą.
ŽUVYS. Nepulkite gilintis į temas, kurios gali iškelti senų nuoskaudų. Venkite impulsyvaus išlaidavimo. Rinkitės lengvas užduotis, kad išlaikytumėte ramesnį tempą.Nepulkite gilintis į temas, kurios gali iškelti senų nuoskaudų. Venkite impulsyvaus išlaidavimo. Rinkitės lengvas užduotis, kad išlaikytumėte ramesnį tempą.
