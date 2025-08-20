Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 20 d.)

AVINAS. Gali tekti paskubėti užbaigti kai kuriuos darbus, įsipareigojimus. Tačiau jums bus maloniau, jei savo energiją galėsite nukreipti į namų pusę. Bus smagu padėti šeimos nariams, pasirūpinti vaikais, pajusti vienas kito petį.
JAUTIS. Artimos aplinkos žmonės užvers jus pasiūlymais ir prašymais, o gal ir visokia informacija, keliančia nerimą. Galėsite labiau priartėti prie tų, kurie jums svarbūs ir su jų pagalba sutvarkyti kai kuriuos aktualius reikalus.
DVYNIAI. Palankus metas įsigyti nuosavybę arba pirkti, parduoti, nuomoti ar nuomotis įvairios paskirties patalpas, darbui skirtą įrangą, baldus. Galite sudaryti palankų kontraktą. Gal sudalyvausite renginyje, kuriame užsimegs naudingos pažintys.
VĖŽYS. Neblogų rezultatų galite tikėtis, jeigu kažkur vykstate su darbo ar mokymosi tikslais, tvarkote teisinius formalumus, ruošiate svarbias publikacijas. O gal jūsų laukia pasimatymas, pobūvis? Tuomet irgi bus šaunu.
LIŪTAS. Palanku turėti reikalų su ligoninėmis bei ligoniais, labdaros įstaigomis, socialinėmis institucijomis. Kitose srityse bus geriau, jei atsipalaiduosite ir leisite įvykiams klostytis savaime, nes kuo daugiau nersitės iš kailio, tuo mažiau gausite.
MERGELĖ. Norėsis daugiau bendrauti, tapsite atviresni, galimi naudingi susitikimai, kurių metu gali nuskambėti neblogų idėjų, pasiūlymų, o gal ir pažadų. Atsiras neblogų sąjungininkų, bendrų planų.
SVARSTYKLĖS. Galbūt atsiras įsidarbinimo galimybė arba šansas papildomai užsidirbti, kažką įsigyti naudingomis sąlygomis ir pan. Jūsų pademonstruotas aiškus praktinis požiūris kažkam palengvins darbą ar kažkokį apsisprendimą.
SKORPIONAS. Palankus metas susipažinti su svetimšaliais, priimti iš toli atvykusius svečius ar patiems kažkur vykti, stažuotis. Taip pat pravartu pasidomėti įstatymais, paieškoti teisybės kreipiantis į svarbius asmenis.
ŠAULYS. Šiandieną bus sudėtinga suderinti darbo ir asmeninius reikalus, nė vienų nepažeidžiant. Dar sudėtingiau - numatyti, kaip klostysis finansinė situacija, jei priimsite vienokį ar kitokį sprendimą. Kažkas gali jus klaidinti.
OŽIARAGIS. Šiandien labai priklausysite nuo aplinkinių geros valios ar kaprizų. Situaciją stipriai reguliuos partneriai, o gal ir konkurentai. Jei jaučiatės teisūs, stenkitės rasti palaikymą.
VANDENIS. Šiandien lengviau bus imtis iniciatyvos, ūgtels bendras suinteresuotumas rezultatais. Gali atsirasti proga pademonstruoti gerus įgūdžius, dalykines savybes. Padaugės aiškumo, ką ir kaip reikia daryti toliau.
ŽUVYS. Jums netrūks entuziazmo, azarto, romantiško polėkio. Regis, pradėsite intensyviau sportuoti arba leisitės ieškoti meilės nuotykių. Domins įvairios varžybos, šou renginiai, skatinsite vaikus užsiimti kuo nors prasmingu.
