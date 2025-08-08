Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 8 d.)

AVINAS. Kils originalių ir realiai įgyvendinamų sumanymų. Būsite nusiteikę pabendrauti su draugais, dalyvauti visuomeniniuose ir kolektyviniuose renginiuose. Pasisaugokite traumų, agresyvių asmenų.
JAUTIS. Galite dalyvauti viešuose ar kolektyviniuose renginiuose. Deja, bus lengva susipykti, sugadinti įspūdį ar net sukelti skandalą, muštynes. Saugokitės traumų, gaisro.
DVYNIAI. Turbūt iš peties padirbėsite, o jeigu esate kelionėje – aktyviai pajudėsite nelengvu maršrutu. Nors atrodys smagu, įdomu, tykos įvairūs pavojai. Itin saugokite vaikus, mylimą žmogų.
VĖŽYS. Diena bus įdomesnė, jeigu esate nekasdieniškoje aplinkoje, kelionėje, užsienyje. Galimos tam tikros ekstremalios situacijos, išbandymai, finansiniai nuostoliai.
LIŪTAS. Gali būti nelengva, ypač jei tenka kovoti už savo interesus, kuo nors dalytis ar bandyti ką nors atgauti, įteisinti. Priešininkai bus nelinkę nusileisti. Galbūt jausite susirūpinimą dėl konkurso, varžybų.
MERGELĖ. Galimi įvykiai, susiję su darbu, konkurencija, partneryste. Turbūt įsitikinsite, kad jokiu būdu nenorite prarasti vieno jums svarbaus asmens palankumo arba to, ką jau pasiekėte.
SVARSTYKLĖS. Jausitės azartiškai, aistringai, net jei jums jau kelintą dieną iš eilės tenka kuo nors įtemptai rūpintis. Pravartu pasportuoti, pasirūpinti sveikata, išvaizda, bet venkite rizikingų eksperimentų su savo kūnu ir psichika.
SKORPIONAS. Dėl artimo žmogaus elgesio ar situacijos jausitės neramiai. Pasirūpinkite, kad be priežiūros nepasiliktų jūsų vaikai ir nesukeltų gaisro ar kitų pavojų, gedimų. Derėtų vengti svaigalų, abejotinų nuotykių. Saugokitės traumų.
ŠAULYS. Galimos įvairios peripetijos profesijos srityje ir giminėje, šeimoje. Jūs arba kas nors iš artimųjų turės ruoštis kelionei, vestuvėms, krikštynoms ar pan. Regis, jums labai reikės su kuo nors atvirai pasikalbėti. Venkite provokuoti konfliktus.
OŽIARAGIS. Labai norėsite elgtis taupiai, tačiau lyg tyčia vis kils pagundų arba būtinybė pasišvaistyti pinigais. Jeigu kam nors iš artimos aplinkos pirksite dovaną, nemanykite, kad ji būtinai turi būti brangi. Būkite išradingi.
VANDENIS. Slopintos emocijos pasieks tokį lygį, kai visi jausmai ims veržtis išorėn. Galite iškrėsti ką nors, kas jums nebūdinga. Kita vertus, tikėtina, kad jūsų kurstymai, iniciatyvos sulauks norimo palaikymo.
ŽUVYS. Dėl svaigalų vartojimo gali sutrikti jūsų emocinė pusiausvyra, kilti keistų incidentų ir pan. Galbūt turite slaptų priešų ir jie spendžia jums klastingus spąstus, kuria provokacijas. Nebūkite pernelyg naivūs, jei nenorite sau pakenkti.
