Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (sausio 6 d.)

AVINAS. Galite jausti stipresnį impulsą veikti greitai ir ryžtingai. Verta atkreipti dėmesį, ar sprendimai kyla iš vidinio aiškumo, o ne iš emocinio spaudimo. Prieš imantis iniciatyvos naudinga skirti laiko savistabai.
JAUTIS. Gali išryškėti saugumo ir vertybių temos. Naudinga vengti užsispyrimo ten, kur reikalingas lankstumas. Padės ramus tempas ir paprasti žemiški sprendimai.
DVYNIAI. Sustiprėja minčių ir žodžių įtaka. Verta pasisaugoti impulsyvių kalbų ypač emocingose situacijose. Naudinga daugiau klausytis, nei įrodinėti.
VĖŽYS. Emocinis fonas jautresnis nei įprastai. Gali būti naudinga atkreipti dėmesį, kur per daug reaguojate į kitų nuotaikas. Padės aiškesnės ribos ir rūpinimasis savimi.
LIŪTAS. Gali išryškėti noras būti pastebėtiems ir pripažintiems. Verta pasisaugoti kovos dėl dėmesio ar galios. Naudinga rinktis vidinį stabilumą vietoj išorinių dramų.
MERGELĖ. Gali kilti noras viską sutvarkyti ar kontroliuoti. Gali būti naudinga paleisti tai, ko šiuo metu nepavyksta pakeisti. Padės paprasti veiksmai ir aiškūs prioritetai.
SVARSTYKLĖS. Santykių tema gali būti jautresnė. Verta atkreipti dėmesį, ar neatsisakote savo poreikių dėl ramybės. Naudinga ieškoti pusiausvyros tarp kompromiso ir savivertės.
SKORPIONAS. Gali išryškėti gilesni vidiniai konfliktai. Naudinga neskubėti reaguoti ir leisti emocijoms nusistovėti. Padės, jei sąmoningai pasirinksite tylą ir stebėjimą.
ŠAULYS. Gali kilti noras veikti plačiai ir drąsiai. Verta pasisaugoti per didelio optimizmo ten, kur reikalingas konkretumas. Naudinga grįžti prie realių artimų žingsnių.
OŽIARAGIS. Jausite atsakomybę, bet kartu gali kilti ir vidinė įtampa. Gali būti naudinga per daug neapsikrauti pareigomis. Padės, jei aiškiai atskirsite darbą ir poilsį.
VANDENIS. Galite jausti stipresnį vidinį prieštaravimą tarp laisvės ir įsipareigojimų. Verta atkreipti dėmesį, kur iš tikrųjų norite būti. Naudinga rinktis tai, kas atitinka jūsų vertybes, o ne lūkesčius.
ŽUVYS. Gali sustiprinti emocinis kūrybiškumas, kartu ir jautrumas bendraujant. Verta atkreipti dėmesį, ar ne per daug jautriai reaguojate į kitų nuotaikas. Džiaugsmas gimsta iš paprastų nuoširdžių akimirkų.
