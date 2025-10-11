Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (spalio 11 d.)

AVINAS. Gali kilti noras labiau pasirūpinti savo materialine gerove, tačiau svarbu išlikti atsargiam su išlaidomis. Maži pasilepinimai atneš džiaugsmo, bet nepasiduokite pertekliniam vartojimui. Ramybė ir susitelkimas padės išlaikyti stabilumą.
JAUTIS. Jausite poreikį daugiau dėmesio skirti sau ir savo vidinei pusiausvyrai. Net maži pokyčiai gali suteikti pasitenkinimą ir naują požiūrį. Tinkamas metas švelniems, harmoningiems sprendimams.
DVYNIAI. Gali kiti noras atsitraukti nuo kasdienybės ir daugiau laiko praleisti vienumoje. Intuicija stiprės, todėl verta į ją įsiklausyti. Tylūs užsiėmimai leis pailsinti protą.
VĖŽYS. Draugų ar artimų žmonių palaikymas taps itin svarbus. Bendros veiklos atneš naujų idėjų ir suteiks pasitikėjimo. Atvirumas padės atrasti daugiau džiaugsmo bendraujant.
LIŪTAS. Galite sulaukti papildomos atsakomybės, susijusios su darbu ar aplinkinių lūkesčiais. Ramus požiūris padės įveikti užduotis be didesnio streso. Verta išlaikyti kantrybę ir pasitikėjimą.
MERGELĖ. Norėsis gilinti žinias ar pasinerti į tai, kas plečia akiratį. Net paprasti atradimai suteiks dvasinės stiprybės. Rinkitės veiklą, kuri skatina ir įkvepia augti.
SVARSTYKLĖS. Gali kilti noras daugiau dėmesio skirti intymesniems ryšiams ar spręsti klausimus, susijusius su bendromis vertėmis. Atsargumas padės išvengti nereikalingų nesutarimų. Pasidalijimas atneš ramybę.
SKORPIONAS. Santykių srityje išryškės poreikis išgirsti kitą žmogų ir pačiam būti atviram. Aiškus bendravimas gali sušvelninti nesusipratimus. Verta rinktis partnerystę vietoj konfrontacijos.
ŠAULYS. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio, tačiau net maži žingsniai bus svarbūs. Sveikatai naudinga rinktis poilsį ir lengvą veiklą. Ramus ritmas užtikrins geresnę savijautą.
OŽIARAGIS. Gali kilti noras užsiimti kūrybine veikla ar kitais malonumą teikiančiais darbais. Pasidžiaukite akimirkomis su tais, kurie jums svarbūs. Maži džiaugsmai padės atgauti energiją.
VANDENIS. Jūsų dėmesys gali krypti į namų aplinką ar artimiausius žmones. Nedidelės permainos namuose sukurs jaukumo jausmą. Harmonija šeimoje taps stiprybės šaltiniu.
ŽUVYS. Galite patirti daug bendravimo ir smulkių reikalų. Aiškiai išsakyta mintis padės išvengti nesusipratimų. Pasidalykite laiku su tais, kurie jums suteikia šilumos.
