Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (spalio 17 d.)

AVINAS. Vertėtų sustoti ir pasiklausyti širdies. Kūryba gimsta iš ramybės, o ne iš skubos. Venkite per didelio aktyvumo ar noro įgyvendinti viską iš karto. Laikas apmąstymams suteiks naujų idėjų ir vidinį aiškumą.
JAUTIS. Namų aplinka tampa vieta, kurioje galite atgauti jėgas. Ramūs užsiėmimai, muzika ar buvimas su artimais žmonėmis leis atkurti dvasinę pusiausvyrą. Svarbu vengti triukšmo ir nereikalingų diskusijų.
DVYNIAI. Mintys gali blaškytis tarp praeities ir dabarties, todėl verta skirti laiko tylai. Kalbėkite mažiau, klausykitės daugiau, nes išgirsta žinia gali būti reikšminga. Išmintinga būti dėmesingiems detalėms.
VĖŽYS. Finansiniai sprendimai šiuo metu turėtų būti apgalvoti, be emocijų. Užuot siekę materialių dalykų, stenkitės atrasti, kas teikia dvasinį pasitenkinimą. Pusiausvyra tarp galimybės duoti ir gauti suteiks saugumo jausmą.
LIŪTAS. Verta susitelkti į vidinę ramybę ir atsisakyti noro kontroliuoti aplinkybes. Pasninkas ar savanoriškas susilaikymas nuo pertekliaus suteiks stiprybės. Šviesa, kurią skleidžiate, stiprės, kai leisite sau gyventi paprastai.
MERGELĖ. Ramybė tampa didžiausiu sąjungininku – užuot siekę rezultatų, atsiduokite procesui. Tvarka mintyse atspindės tvarką aplinkoje. Diena palanki vidiniam susitaikymui ir švelniam požiūriui į save.
SVARSTYKLĖS. Dvasinė pusiausvyra svarbesnė už bet kokius pasiekimus. Raskite laiko pasidalyti gerumu, net mažas gestas gali turėti didelį poveikį. Venkite minčių pertekliaus ir leiskite intuicijai vesti jus.
SKORPIONAS. Vidiniai pokyčiai vyksta tyliai, bet giliai, verta juos priimti be pasipriešinimo. Skirkite laiko apmąstymams ir emociniam apsivalymui. Tylus vidinis darbas duos daugiau naudos nei išorinė veikla.
ŠAULYS. Ryšiai su draugais ar bendraminčiais gali įgyti naują prasmę, jei kalbėsite iš širdies. Laikas nuoširdžiai atleisti ir paleisti, kas nebereikalinga. Diena palanki dvasinei praktikai ir pasidalijimui šviesa su kitais.
OŽIARAGIS. Darbo reikalai gali pareikalauti ramybės ir lankstumo. Stenkitės nepriimti skubotų sprendimų – viskas bręsta savo tempu. Vidinė drausmė ir sąmoningumas atvers naujų galimybių ateičiai.
VANDENIS. Svarbu atlaisvinti protą nuo per didelio analizavimo. Tikėjimas, kad viskas vyksta taip, kaip turi, suteiks lengvumo. Dvasinis augimas gimsta iš pasitikėjimo ir nuoširdumo.
ŽUVYS. Diena tinkama susitaikyti su savimi ir praeities įvykiais. Intuicija bus ryški, todėl pasikliaukite ja net priimdami mažus sprendimus. Ramybė atvers kelią į vidinį atsinaujinimą ir aiškumą.
