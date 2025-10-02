Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (spalio 2 d.)

AVINAS. Karjeros srityje gali atsirasti naujų galimybių, kurias verta išnaudoti. Susitikimai su svarbiais žmonėmis suteiks įkvėpimo. Diena tinkama planams, turintiems ilgalaikę perspektyvą.
JAUTIS. Galite pasijusti naujų žinių troškimą ar keliauti ir tai praplės akiratį. Patirtis iš kitų kultūrų suteiks vertingų įžvalgų. Susitikimas su mokytojais ar autoritetais bus naudingas.
DVYNIAI. Išryškės dalijimosi tema – tiek materialine, tiek emocine prasme. Laiku ištiesta pagalbos ranka sustiprins ryšius. Tvarkydami bendrus reikalus laimėsite daugiau, negu veikdami vieni.
VĖŽYS. Partnerystės klausimai taps svarbiausi – tiek asmeniniai, tiek profesiniai. Bendradarbiavimas atneš sėkmę. Atviras pokalbis su artimu žmogumi suteiks daugiau aiškumo.
LIŪTAS. Kasdieniai darbai reikalauja dėmesio, tačiau įdėtos pastangos greitai duos rezultatų. Rūpintis sveikata ypač naudinga. Tvarkymasis suteiks naujos energijos.
MERGELĖ. Kūrybos veikla ir meilės reikalai įgaus daugiau spalvų. Nedidelis gestas gali nudžiuginti artimą žmogų. Pasitikėjimas savo talentais atvers naujų galimybių.
SVARSTYKLĖS. Namų aplinka primins apie darbus, kuriuos verta užbaigti ar pradėti. Nedidelės investicijos į erdvės jaukumą bus sėkmingos. Pokalbis su šeima padės rasti bendrą kryptį.
SKORPIONAS. Komunikacija ypač svarbi – galite išgirsti žinią, kuri pakeis planus. Netolimos kelionės suteiks naujų idėjų. Bendravimas atvers kelią svarbiems susitarimams.
ŠAULYS. Finansiniai sprendimai atneš gerų rezultatų, jei pasitelksite nuoseklumą. Nauji pirkiniai namams bus vertingi ir praktiški. Skirkite laiko planavimui – jis užtikrins stabilumą.
OŽIARAGIS. Jausitės kupini energijos pradėti naują etapą. Jūsų iniciatyva sulauks pripažinimo. Asmeniniai sprendimai turės ilgalaikį poveikį.
VANDENIS. Norėsite atsiriboti ir ramiai pagalvoti apie ateitį. Vidinis susitelkimas padės išsigryninti prioritetus. Intuicija bus stipri, pasitikėkite ja.
ŽUVYS. Draugų ar bendraminčių aplinka suteiks naujų idėjų. Įdomūs pasiūlymai gali atverti kelią bendram projektui. Kuo daugiau dalysitės mintimis, tuo labiau išaugs pasitikėjimas ateitimi.
