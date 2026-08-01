Ką rugpjūtį mums žada žvaigždės?

Rugpjūčio 6 dieną 22.13 val. Venera pereina į Svarstyklių ženklą, kuriame ji išliks ilgiau nei mėnesį. Venera Svarstyklėse jaučiasi ypač harmoningai, nes šis ženklas siejamas su grožiu, diplomatija, santykiais ir pusiausvyros paieškomis. Po neramios rugpjūčio pradžios šis tranzitas suteikia galimybę atkurti pusiausvyrą asmeniniame gyvenime, pagerinti bendravimą ir sutelkti dėmesį į tai, kas gyvenimą daro gražesnį ir pilnesnį.
Rugpjūčio 6 ir 7 dienomis Saulė sudarys trigoną su retrogradiniu Saturnu. Šis aspektas padeda sustiprinti tai, kas jau pradėta. Atsiranda galimybė grįžti prie senų projektų, atkurti prarastus ryšius, užbaigti nebaigtus darbus ir sulaukti rezultatų už pastangas, kurios ilgą laiką atrodė nepastebimos. Saturnas retrogradiniame judėjime dažnai primena apie praeities įsipareigojimus, o harmoningas aspektas su Saule padeda juos įveikti be nereikalingo spaudimo.
Rugpjūčio 9 dieną 19.28 val. Merkurijus pereina į Liūto ženklą, ir kartu stiprėja poreikis kalbėti tiesiai, atvirai reikšti savo ketinimus bei veikti pasitelkiant asmeninę iniciatyvą.
Tą pačią dieną Uranas sudaro sekstilį su Merkurijumi ir trigoną su Venera, atnešdamas netikėtų idėjų, sėkmingų pažinčių, technologinių atradimų ir naujų bendravimo galimybių. Šie aspektai rugpjūčio 9 d. paverčia viena įdomiausių mėnesio dienų deryboms, mokymuisi, kūrybiniams projektams ir netradicinių sprendimų paieškai. Daugelis gali gauti netikėtą pasiūlymą, išgirsti svarbių naujienų ar pamatyti galimybę ten, kur anksčiau jos nepastebėjo.
Rugpjūčio 11 d., 11.31 val., Marsas įžengia į Vėžio ženklą. Nuo šio momento veiksmai įgauna emocinį atspalvį ir yra glaudžiai susiję su namų, šeimos ir vidinio saugumo temomis. Marsas Vėžio ženkle skatina ginti savo erdvę, saugoti asmenines ribas ir nukreipti jėgas į tai, kas žmogui yra giliai prasminga ir vertinga. Tokiomis dienomis sprendimai priimami ne tik protu, bet ir širdimi, o motyvacija dažnai kyla iš noro išsaugoti tai, kas jums brangu.
Pirmosios rugpjūčio pusės kulminacija tampa Saulės užtemimas rugpjūčio 12 dieną 20.46 val. 20-ajame Liūto laipsnyje, esantis ties besileidžiančiu Mėnulio mazgu. Šis užtemimas priklauso Saroso 10S serijai, kuri siejama su išėjimu iš labai neigiamos situacijos. Liūtas yra gyvybinės energijos, valios, kūrybiškumo, lyderystės ir asmeninės raiškos ženklas, todėl užtemimas gali atverti kelią išsivadavimui iš aplinkybių, kurios ilgai stabdė vystymąsi.
Saulės užtemimai dažnai tampa taškais, po kurių gyvenimas pradeda judėti nauja kryptimi – nes saulės užtemimas ir yra jaunatis. Šiuo laikotarpiu svarbu atidžiai stebėti likimo ženklus, naujus pasiūlymus ir vidinius sprendimus. Tai, kas prasideda maždaug rugpjūčio 12 d., gali turėti įtakos daugeliui ateinančių mėnesių.
Po saulės užtemimo, nepaisant karminio koridoriaus tarp dviejų užtemimų, prasideda palankesnis bendravimo laikotarpis. Rugpjūčio 13 ir 14 dienomis Merkurijus sudaro sekstilį su Venera, o rugpjūčio 15 ir 16 dienomis – jungtį su Jupiteriu. Šie aspektai palaiko derybas, švietimąsi, keliones, dokumentų tvarkymą ir socialinio rato plėtrą. Merkurijaus ir Jupiterio jungtis ypač palanki naujų žinių įgijimui, svarbių susitarimų pasirašymui ir projektų, susijusių su švietimu, žiniasklaida ar tarptautiniu bendradarbiavimu, pradžiai.
Tačiau nuo rugpjūčio 16 iki 18 d. Marsas sudaro įtemptą aspektą su retrogradiniu Neptūnu. Šis laikotarpis reikalauja ypatingo atsargumo, nes Neptūnas gali sustiprinti iliuzijas, saviapgaulę ir klaidingą vertinimą. Padidėja problemų, susijusių su alkoholiu, neatidumu, apgaule ar savo galimybių pervertinimu, rizika.
Tokiomis dienomis geriausia vengti abejotinų pasiūlymų, nepriimti svarbių sprendimų veikiami emocijų ir atidžiai patikrinti informaciją. Marso įtampa su Neptūnu gali priversti žmogų pasitikėti savo veiksmų teisingumu, nors iš tikrųjų jis juda netinkama kryptimi.
Antroji rugpjūčio pusė atneša naujų išbandymų. Rugpjūčio 21 d. Venera sudaro opoziciją su retrogradiniu Saturnu, o tai gali pasireikšti santykių atšalimu, finansiniais apribojimais arba būtinybe iš naujo įvertinti savo lūkesčius partnerystės srityje. Teigiama šio aspekto pusė – jis padeda pamatyti, kurie ryšiai iš tiesų turi tvirtą pagrindą, o kurie laikėsi tik iš įpročio ar dėl išorinių aplinkybių.
Nuo rugpjūčio 20 iki 23 d. Saulė yra konjunkcijoje su besileidžiančiu Mėnulio mazgu. Tai laikotarpis, skirtas grįžimui prie praeities, senų ciklų užbaigimui ir atsisakymui to, kas nebeturi lydėti žmogaus jo tolesniame kelyje. Daugelis gali susidurti su senų situacijų pasikartojimu, susitikimais su žmonėmis iš praeities arba būtinybe galutinai užbaigti neišspręstus klausimus.
Rugpjūčio 23 d., 5.19 val., Saulė įeina į Mergelės ženklą, o Merkurijus yra jungtyje su besileidžiančiu Mėnulio mazgu. Mėnesio energija tampa praktiškesnė ir labiau orientuota į detales. Atsiranda noras sutvarkyti reikalus, dokumentus, finansus ir kasdienį gyvenimą.
Rugpjūčio 25 d., 14.04 val., Merkurijus taip pat įeina į Mergelės ženklą, sustiprindamas analitinį mąstymą ir dėmesį detalėms. Rugpjūčio 27 d., 20.04 val., Merkurijaus ir Saulės junginys su Mergele atneša svarbių įžvalgų, naujų idėjų ir galimybę aiškiau matyti situacijas.
Rugpjūčio pabaiga tampa ypač įvykių kupinu laikotarpiu. Rugpjūčio 28 dieną Merkurijus sudaro įtemptą aspektą su Uranu, o Merkurijus valdo Dvynių ženklą, kuriame yra Uranas. Tai gali atnešti netikėtų naujienų, techninių sutrikimų, staigių planų pokyčių ir būtinybę greitai prisitaikyti prie naujų aplinkybių.
Tą pačią dieną, rugpjūčio 28 d., 7.13 val., Žuvyse, kylančiame Mėnulio mazge, įvyks Mėnulio užtemimas. Šis užtemimas siejamas su karminiais pokyčiais, dvasiniu augimu ir perėjimu į naują gyvenimo etapą. Žuvys sustiprina intuiciją, jautrumą ir gebėjimą matyti paslėptus procesus, todėl daugelis rugpjūčio pabaigos įvykių turės gilią prasmę, kuri iš karto nebus aiški.
Rugpjūčio 29 d. Saulė sudarys įtemptą aspektą su Uranu, padidindama nenuspėjamumą ir norą išsivaduoti iš apribojimų. O rugpjūčio 30 d. Jupiteris Liūte sudarys trigoną su retrogradiniu Saturnu. Tai vienas palankiausių mėnesio aspektų, padedantis derinti puikias galimybes su praktiniu įgyvendinimu. Jupiteris atneša plėtrą, o Saturnas padeda įtvirtinti rezultatus.
Rugpjūtis baigiasi įtemptu aspektu tarp Marso ir retrogradinio Saturno rugpjūčio 31 d. Ši diena gali atnešti vėlavimų, kliūčių ir būtinybės elgtis atsargiau. Marsas nori judėti į priekį, o Saturnas reikalauja kantrybės ir drausmės.
2026 m. rugpjūtis rodo, kaip greitai gali pasikeisti gyvenimo scenarijus. Šiuo metu atsiskleidžia istorija apie pasirinkimus, atsakomybę, išsivadavimą iš praeities ir naujo kelio paiešką. Tie, kurie gali išlikti dėmesingi tam, kas vyksta, galės panaudoti rugpjūčio energiją svarbiems pokyčiams atlikti ir ateities pamatams kloti.
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