Ką rugsėjį mums pranašauja žvaigždės?

Visą rugsėjį fone veikia vienas ypač subtilus ir paprastam stebėtojui beveik nepastebimas procesas. Jis kuria ilgalaikę vidinę įtampą, primenančią tylų dialogą tarp paslėptų suvokimo sluoksnių ir gilių pokyčių. Ši švelni, tačiau nuolatinė tendencija veikia lėtai ir palaipsniui keičia gyvenimo kryptį, darydama įtaką sprendimams, intuicijai ir vidiniams orientyrams, pasakoja astrologė ir „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi (Marina Sokolova).
Taip pat tęsiasi rugpjūčio 31 dieną prasidėjusi retrogradinė Veneros kilpa – Venera, įžengusi į 23-iąjį Svarstyklių laipsnį, pradeda procesą, kurio metu sugrįžta ankstesnės temos, žmonės ir finansiniai klausimai. Šis procesas tęsis iki gruodžio vidurio ir įgaus didžiausią pagreitį būtent rugsėjį.
Rugsėjo 1 dieną retrogradinis Saturnas Avino ženkle sudaro kvadratūrą su Marsu Vėžio ženkle. Tai valios ir apribojimų susidūrimas – noras veikti susiduria su vidinėmis ar išorinėmis kliūtimis, vėlavimais ir būtinybe suvaldyti impulsą. Marsas Vėžyje ir taip linkęs aktyvumą reikšti per emocijas bei asmeninės erdvės apsaugą, o kvadratūra su Saturnu dar labiau sustiprina kliūtis, todėl pastangos susiduria su pasipriešinimu.
Laimei, tą pačią dieną veikia švelninantis aspektas – Marsas sudaro sekstilį su Merkurijumi Mergelėje. Tai padeda frustraciją paversti konstruktyviais veiksmais: jei energija nukreipiama į analizę, planavimą ir praktišką požiūrį, rugsėjo pirmosios sunkumai išsprendžiami kur kas lengviau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Iki rugsėjo 4 dienos išlieka dar vienas svarbus palaikantis aspektas – retrogradinis Saturnas sudaro trigoną su Jupiteriu, kuris padeda suderinti discipliną su galimybių plėtra ir suteikia stabilumo ambicingiems planams. Tuo pat metu retrogradinis Saturnas sudaro kvinkunksą su Merkurijumi, todėl gali atsirasti neatitikimų tarp to, ką žmogus galvoja, ir to, ko iš jo reikalauja realybė. Šiomis dienomis verta dar kartą patikrinti susitarimus ir neskubėti galutinai formuluoti svarbių sprendimų.
Rugsėjo 10 dieną įvyksta du reikšmingi perėjimai. 13.55 val. Venera palieka Svarstyklių ženklą ir pereina į Skorpioną. Šis perėjimas užbaigia harmoningą, lengvą santykių ir finansų etapą bei atveria gilesnį, intensyvesnį ir daugiau atvirumo reikalaujantį laikotarpį (daugiau apie tai – visos retrogradinės Veneros kilpos kontekste, kuri tęsis iki gruodžio). Po kelių valandų, 19.21 val., Merkurijus pereina į Svarstykles, po analitiškos ir detalios Mergelės energijos atnešdamas diplomatiškesnį, harmoningesnį mąstymo ir bendravimo stilių. Tampa lengviau rasti kompromisus, derėtis ir kurti teisingą dialogą.
Rugsėjo 11 dieną 6.27 val. įvyksta jaunatis Mergelėje, 19-ajame laipsnyje. Tai viena praktiškiausių ir produktyviausių metų Mėnulio pradžių – puikus metas formuoti naujus įpročius, struktūrizuoti rutiną, imtis projektų, reikalaujančių dėmesio detalėms ir nuoseklaus darbo. Mergelės energija jaunaties metu palaiko ketinimus, susijusius su sveikata, darbu ir kasdiene tvarka. Tai, kas sumanyta šiomis dienomis, turi gerų galimybių ilgam įsitvirtinti, jei į tai žiūrėti nuosekliai, o ne impulsyviai.
Rugsėjo 14-oji tampa viena svarbiausių mėnesio dienų.
Merkurijus sudaro trigoną su retrogradiniu Uranu. Šio aspekto metu mąstymas tampa ypač imlus netikėtoms idėjoms, įžvalgoms ir nestandartiniams sprendimams; šią dieną gaunama informacija dažnai gali pasirodyti netikėtai vertinga. Tuo pat metu Marsas sudaro sekstilį su Saule (šis palankus aspektas veikia rugsėjo 14–16 dienomis), suteikdamas pasitikėjimo savimi, energijos ir darnumo tarp valios bei veiksmų. Tai geras metas siekti tikslų be nereikalingų abejonių.
Tačiau pagrindinis dienos įvykis vyksta 20.07 val. Lilit įžengia į Ožiaragio ženklą, pradėdama naują karminį ciklą. Juodasis Mėnulis praktiškame ir struktūriškame Ožiaragio ženkle nukreipia slopinamų, šešėlinių temų dėmesį į valdžios, atsakomybės, autoriteto ir socialinio statuso klausimus. Tai ilgalaikis tranzitas, kuris ateinančius mėnesius formuos kolektyvinę ir asmeninę patirtį. Temos, susijusios su hierarchija, leistinumo ribomis, sąžiningumu prieš sistemą, pradės reikalauti daugiau dėmesio.
Rugsėjo 15 dieną Venera, jau esanti Skorpiono ženkle, susiduria iš karto su dviem sudėtingais aspektais: ji patiria įtampą su retrogradiniu Plutonu ir tuo pat metu sudaro kvinkunksą su retrogradiniu Neptūnu. Šis derinys gali pasireikšti kaip emociškai intensyvi, vietomis sunki diena santykių ir finansų srityse. Galimos įkyrios mintys apie kontrolę, pavydą, paslėptas manipuliacijas arba, priešingai, sumišimo ir neaiškumo jausmas dėl klausimų, kurie atrodė jau išspręsti. Ne viskas, kas šią dieną atrodo tiesa, vėliau, pažvelgus blaiviau, taip ir pasirodys.
Rugsėjo 19 dieną Saulė Mergelėje susijungia su Selena (Baltuoju Mėnuliu) – tašku, simbolizuojančiu aukštesnius, idealius siekius, ketinimų tyrumą ir siekį tobulėti. Tai šviesiausia mėnesio diena! Tai geras metas labdarai, tvarkai įvesti reikaluose, kuriuose svarbus etinis aiškumas, ir užduoti sau klausimą – kiek kasdieniai veiksmai atitinka vidinius idealus.
Rugsėjo 22 dieną Merkurijus sudaro sekstilį su Jupiteriu – palanki diena deryboms, mokymuisi, akiračio plėtrai, dokumentų pasirašymui ir bet kokiai veiklai, susijusiai su keitimusi informacija. Idėjos sulaukia palaikymo, o pokalbiai lengvai gali atnešti teigiamų rezultatų.
Rugsėjo 23-oji – pusiausvyros taškas, rudens lygiadienis. 03.05 val. (GMT+3) įvyksta vienas svarbiausių astronominių ir astrologinių metų momentų. Simboliškai tai idealaus balanso taškas, po kurio tamsa pradeda pamažu viršyti šviesą ir taip tęsiasi iki žiemos saulėgrįžos. Prasideda laikotarpis, kai kolektyvinėje erdvėje stiprėja partnerystės, teisingumo, harmonijos paieškos ir gebėjimo pažvelgti į situaciją iš skirtingų perspektyvų temos, nepuolant į kraštutinumus.
Rugsėjo 26 dieną 19.49 val. įvyksta pilnatis Avino ženkle. Tai ryški, energinga Mėnulio mėnesio, prasidėjusio jaunatimi Mergelėje, kulminacija. Emocijos gali būti jaučiamos ypač stipriai, o noras veikti, ginti save ir savo ribas tampa svarbiausias. Pilnatį lydi du reikšmingi Saulės aspektai: ji sudaro trigoną su retrogradiniu Plutonu, suteikiantį dienos įvykiams gilumo ir transformacinės galios bei padedantį pamatyti paslėptus situacijos mechanizmus. Tuo pat metu Saulė sudaro opoziciją su retrogradiniu Neptūnu, todėl atsiranda iliuzijų ar sumaišties elementas. Būtent šiomis dienomis svarbu atskirti įkvėpimą nuo saviapgaulės.
Rugsėjo 28 dieną 5.49 val. baigiasi ilgalaikis tranzitas, trukęs nuo rugpjūčio 11 dienos – Marsas iš Vėžio pereina į Liūto ženklą. Veikimo energija palieka emocinę, gynybinę ir namų erdvę bei pereina į ryškią, pasitikinčią savimi ir kūrybingą Liūto stichiją. Noras veikti atvirai, drąsiai reikšti save ir savo tikslus po kelių savaičių labiau paslėptos, introspektyvios motyvacijos gerokai sustiprėja.
Tą pačią dieną Saulė sudaro trigoną su retrogradiniu Uranu – harmoningą aspektą, kuris atneša malonių netikėtumų, naujų idėjų ir jausmą, kad pokyčiai vyksta lengvai, be didelės įtampos ir pasipriešinimo.
Paskutinė rugsėjo diena atneša dar vieną reikšmingą pokytį: 14.44 val. Merkurijus pereina į Skorpiono ženklą. Mąstymas tampa smalsesnis ir įžvalgesnis, nukreiptas į esmės ir paslėptų motyvų paiešką. Rugsėjo lengvumą ir diplomatiškumą pakeičia noras įsigilinti į klausimus iki galo, neapsiribojant paviršutiniškomis interpretacijomis. Šis perėjimas taip pat simboliškai pranašauja artėjančią Veneros stacionarią retrogradinę fazę, kuri prasidės jau spalio pradžioje tame pačiame Skorpiono ženkle.
Naujausi komentarai