 Ką Taro kortos prognozuoja gruodžio 8–14 d.?

Ką Taro kortos prognozuoja gruodžio 8–14 d.?

2025-12-08 15:20 diena.lt inf.

Gruodžio 8–14 d. savaitės Taro kortos žada aktyvius pokyčius, svarbius sprendimus ir daugelio metų procesų užbaigimą. Taro kortos siūlo, kur sustoti ir iš naujo įvertinti situaciją, o kur nedelsiant veikti. Ši savaitė daugeliui ženklų bus lemiama finansiniuose reikaluose, santykiuose ir darbo planuose. Sužinokite, kokią energiją kortos žada būtent jums.

Ką Taro kortos prognozuoja gruodžio 8–14 d.?
Ką Taro kortos prognozuoja gruodžio 8–14 d.? / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Avinas – Lazdų Tūzas

Naujas impulsas, nauja pradžia, nauja galimybė. Gausite galingą energetinį postūmį, kurį reikėtų panaudoti iniciatyvoms, dokumentų pateikimui, projektų paleidimui ar svarbiems pokalbiams. Veikite ryžtingai – fortūna palanki drąsuoliams.

Jautis – Pentaklių Karalienė

Stabilumo, komforto ir išteklių tausojimo savaitė. Finansiniai reikalai sėkmingai sprendžiasi, yra galimybė gauti dovaną ar pagalbą. Tai geras laikas namų tobulinimui ir sveikatos priežiūrai. 

Dvyniai – Fortūnos Ratas

Netikėti pokyčiai atveria naujas galimybes. Įvykiai klostosi greičiau nei planavote. Priimkite naujas kryptis, nes sėkmė yra jūsų pusėje. Posūkis gali būti labai palankus.

Vėžys – Vyriausioji Žynė

Tylos, vidinių atsakymų ir pasitikėjimo intuicija laikas. Neskubėkite priimti sprendimų. Atkreipkite dėmesį į sapnus, užuominas ir pokalbius, kuriuose tarp eilučių slypi svarbios reikšmės. Laikykite savo planus paslaptyje.

Liūtas – Šešios Lazdelės 

Jūsų laukia pergalė arba svarbus pasiekimas. Sulauksite palaikymo, pritarimo ar pripažinimo. Tai geras laikas viešam kalbėjimui, projektų užbaigimui ir perėjimui į kitą lygį.

Mergelė – Pentaklių Triakė

Mokymosi, profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo laikotarpis. Galite įgyti naujų žinių arba rasti partnerių, kurie padės jums judėti į priekį. Dėmesys įgūdžiams atneš vaisių.

Svarstyklės – Teisingumas

Viską sudedate į savo vietas – teisiškai, moraliai ir gyvenimiškai. Ši savaitė gali atnešti verslo sprendimą, dokumentų pasirašymą ar svarbų pokalbį. Viskas išsispręs sąžiningai ir pusiausvyros naudai.

Skorpionas – Taurių Karalius

Emocinis stabilumas ir išmintis vadovaus jūsų veiksmams. Gebate išsakyti sudėtingus klausimus ir atkurti harmoniją santykiuose. Geras metas kūrybai ar psichologiniam darbui.

Šaulys – Aštuonios Lazdos

Greitis ir dinamiškumas. Naujienos, atsakymai, dokumentai ar pasiūlymai atkeliauja žaibišku greičiu. Aktyvių judėjimų, susirašinėjimo ir greitų sprendimų savaitė. Būkite pasiruošę greitai reaguoti.

Ožiaragis – Pentaklių Devynakė

Už savo darbą gaunate apdovanojimą. Visą savaitę jus lydės stabilumo, nepriklausomybės ir pasitenkinimo rezultatais jausmas. Finansinis rezultatas gali viršyti lūkesčius.

Vandenis – Žvaigždė

Vilties ir įkvėpimo sugrįžimas. Atsiranda naujų perspektyvų, optimizmo ir jėgų planuoti ateitį. Gera savaitė kūrybai, vizijų kūrimui ir gerų naujienų gavimui.

Žuvys – Taurių Dviakė

Harmonija poroje, palaikymas, naujos sąjungos. Nuostabus metas romantiškoms iniciatyvoms, susitaikymams ar profesinių partnerysčių kūrimui. Tai šilumos, abipusio supratimo ir pasitikėjimo savaitė.

Šiame straipsnyje:
Taro kortos
pranašystė
ateities spėjimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų