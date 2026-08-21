Kokia žvaigždė saugo jūsų likimą ir veda per sunkumus: tai atskleis gimimo data

Astrologų teigimu, nors danguje yra nesuskaičiuojama daugybė žvaigždžių, nuo seno tarp jų išskiriamos pačios laimingiausios.
Norint sužinoti savąją, reikia atsižvelgti tik į gimimo dieną – šiuo atveju gimimo mėnuo neturi reikšmės.
Regulas – gimusiems 1, 10, 19 arba 28 dieną
Ši žvaigždė yra pačioje Liūto žvaigždyno širdyje ir tradiciškai siejama su karališka didybe, lyderyste ir aukštu statusu. Teigiama, kad Regulas padeda atrasti drąsos imtis sudėtingų darbų, o atsigręžimas į šiaurę – būtent ten, kaip tikima, „gyvena“ ši žvaigždė – esą sustiprina apsaugą ir kūrybinę energiją.
Sirijus – gimusiems 2, 11, 20 arba 29 dieną
Ryškiausia naktinio dangaus žvaigždė, esanti Didžiojo Šuns žvaigždyne, svarbų vaidmenį atliko dar senovės Egipto dvasinėje tradicijoje. Manoma, kad ji susijusi su praeitimi ir žmogaus sielos kelione, o meditacija po jos spindesiu esą gali pažadinti sielos atmintį ir suteikti prieigą prie dvasinių vedlių perduodamos informacijos.
Kapela – gimusiems 3, 12, 21 arba 30 dieną
Tai garbės, turto ir rafinuotumo žvaigždė, dovanojanti smalsumą ir troškimą siekti žinių. Teigiama, kad jos energiją galima suaktyvinti pažįstant pasaulį ne iš vadovėlių, o per tikrą patirtį, keliones ir atradimus.
Arktūras – gimusiems 4, 13, 22 arba 31 dieną
Senovės astrologai šią žvaigždę laikė dvasinio prabudimo simboliu, siejamu su gydančia Žemės energija. Arktūras siejamas su uraniškais asmeninės laisvės principais ir esą padeda tiems, kurie renkasi savo, nepriklausomą kelią. Rasti šią žvaigždę nesunku – pakanka mintyse nubrėžti lanką nuo Didžiųjų Grįžulo Ratų „rankenos“.
Aldebaranas – gimusiems 5, 14 arba 23 dieną
Oranžinė ir raudona žvaigždė, esanti Jaučio žvaigždyne, netoli Oriono, astrologinėje magijoje laikoma viena galingiausių – esą ji dovanoja sėkmę, aukštą pripažinimą ir aštrų protą. Norų išsakymas žvelgiant į rytus – kryptį, kurią tradiciškai saugo ši žvaigždė, – laikomas geriausiu būdu juos įgyvendinti.
Spika – gimusiems 6, 15 arba 24 dieną
Mergelės žvaigždyne esanti ir astrologiškai su Svarstyklėmis siejama žvaigždė simbolizuoja turtą, klestėjimą ir ilgalaikę šlovę. Nuo seno sakralinių menų praktikai ją naudojo kaip apsaugą nuo neigiamos energijos, o Spikos palankumą, kaip tikima, galima sustiprinti ugdant savo talentus meno ar mokslo srityse.
Fomalhautas – gimusiems 7, 16 arba 25 dieną
Tai viena iš keturių „karališkųjų“ Persijos žvaigždžių, esanti Pietų Žuvies žvaigždyno „burnoje“. Ji laikoma viena mistiškiausių ir dvasingiausių žvaigždžių, siejama su kūrybiniu genialumu, įtaigia iškalba ir visuomenės pripažinimu.
Vega – gimusiems 8, 17 arba 26 dieną
Ryškiausia Lyros žvaigždyno žvaigždė, astrologiškai siejama su Ožiaragio ženklo viduriu. Ji tradiciškai siejama su muzika ir garso menu, todėl, kaip tikima, Vegos „palankumą“ geriausia pritraukti skiriant laiko ir pastangų mėgstamai kūrybinei veiklai.
Antaris – gimusiems 9, 18 arba 27 dieną
Raudona žvaigždė, spindinti Skorpiono žvaigždyno širdyje, simbolizuoja didelę energiją, intensyvumą ir varžymosi dvasią. Tai taip pat viena iš keturių „karališkųjų“ Persijos žvaigždžių, siejama su saulėlydžiu, transformacija ir strategine galia. Sąveika su Antariu – ne silpnų nervų žmonėms, tačiau, kaip tikima, ji gali padėti įgyti pasitikėjimo kovojant dėl daug reiškiančio tikslo ar prestižinės pozicijos.
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