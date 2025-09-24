Kuriam Zodiako ženklui pasiseks rugsėjo 24-ąją?

Mūsų gyvenimo aplinkybės nuolat keičiasi, kartais pakeldamos mus į sėkmės aukštumas, kartais nusviesdamos į beviltiškumą. Bet ar verta nusiminti, kai bet kurią akimirką galime tapti likimo numylėtiniais? Kuriam Zodiako ženklui pasiseks šiandien – rugsėjo 24 d.?
Ši diena kupina daugybės pagundų ir vilionių, prieš kurias reikia atsilaikyti, kitaip dėl savo netyčia parodyto silpnumo vėliau teks labai gailėtis. Renkantis tarp gėrio ir blogio būtina atidžiai išanalizuoti situaciją ir apsvarstyti savo veiksmų pasekmes – jos turės milžinišką reikšmę.
Skorpionas
Dėl įvairių emocijų antplūdžio Skorpionai taps visiškai nepakenčiami, todėl norėdami išlaikyti gerus santykius turi stengtis susivaldyti.
Nepaisant to, Skorpionai gali planuoti rimtą pokalbį su savo viršininku – pastarasis palankiai reaguos į bet kokį prašymą, įskaitant atlyginimo padidinimą. Tačiau žvaigždės pataria ypatingą dėmesį skirti naujo projekto aptarimui – tai leis uždirbti daug daugiau.
