Meilės horoskopas: ką žada rugpjūtis?

Rugpjūčio 1–10 d.: emocijų išbandymas ir pirmasis atšilimas
Rugpjūčio pradžia atneš padidėjusią emocinę įtampą. Pirmosiomis mėnesio dienomis žmonės jautriau nei įprastai reaguos į partnerio žodžius ir poelgius, lengviau įsižeis, o net menkiausi nesutarimai gali peraugti į rimtus konfliktus. Tai ne metas aiškintis santykius, emocijoms pasiekus aukščiausią tašką – geriau trumpam sustoti, prieš pasakant aštrius žodžius, dėl kurių vėliau gali tekti gailėtis. Turintiems antrąją pusę verta apsišarvuoti kantrybe ir nepasiduoti pirmam impulsui – šiomis dienomis susierzinimas ir impulsyvumas yra apgaulingi ir greitai praeina.
Tačiau jau pirmosios dekados viduryje įtampa ima slūgti. Rugpjūčio 6 dieną įvyksta svarbus pokytis – meilės globėja Venera pereina į ženklą, kuriame jaučiasi harmoningiausiai, ir jame išlieka ilgiau nei mėnesį. Tai atveria vieną palankiausių metų laikotarpių santykiams – sustiprėja potraukis grožiui, švelnumui, kompromisams ir tarpusavio supratimui. Norisi rodyti dėmesį ir jo sulaukti, rengti romantiškus pasimatymus, rasti bendrą kalbą ten, kur anksčiau tai buvo sunku. Šiuo laikotarpiu vieniši žmonės tampa pastebimai patrauklesni kitiems, o poros turi galimybę sugrąžinti į savo santykius šiek tiek lengvumo ir romantikos.
Rugpjūčio 6 ir 7 dienomis atsiranda papildoma galimybė – grįžti prie to, kas atrodė prarasta. Seni jausmai, pristabdyti santykiai ar žmogus, su kuriuo nutraukėte ryšį, gali vėl priminti apie save. Tai palankus metas atkurti bendravimą be dramų, ramiai ir draugiškai užbaigti tai, kas liko neišsakyta, arba, priešingai, suteikti antrą galimybę tam, kas iš tiesų yra to verta.
Rugpjūčio 9 ir 10 dienomis sustiprėja poreikis atvirai kalbėtis. Norisi ne užuominomis, o tiesiai išreikšti savo jausmus ir ketinimus – tai tinkamas metas atvirai pasikalbėti apie santykių ateitį, prisipažinti apie savo jausmus ar aptarti tai, kas ilgai buvo atidėliojama.
Rugpjūčio 11–20 d.: įžengimas į Užtemimo koridorių ir lūžio taškas meilėje
Rugpjūčio 11 d. emocijų dėmesys nukrypsta į namus ir šeimą. Atsiranda stiprus noras saugoti savo asmeninę erdvę, rūpintis artimais žmonėmis ir skirti dvasines jėgas tam, kas iš tiesų turi vertę. Sprendimai dėl santykių šiomis dienomis priimami ne tiek protu, kiek širdimi – intuicija ir emocinis prisirišimas tampa svarbiausi. Šią dieną taip pat galimos netikėtos pažintys, malonios staigmenos bendraujant ir akimirkos, kurios privers naujai pažvelgti į šalia esantį žmogų.
Rugpjūčio 12 d. prasideda ypatingas laikotarpis – karminis užtemimų koridorius, kuris tęsis iki rugpjūčio 28 d. Šis laikotarpis laikomas vienu intensyviausių ir lemtingiausių metų laikotarpių, o meilės sritis jo įtaką jaučia ypač stipriai. Koridorius prasideda saulės užtemimu dvidešimtajame ugninio Liūto ženklo laipsnyje, siejamame su valia, lyderyste ir asmenine išraiška. Simboliškai šis užtemimas gali padėti išsilaisvinti iš meilės situacijos, kuri ilgą laiką stabdė vystymąsi – tai gali būti neryžtingumas, priklausomybė nuo kitų nuomonės, baimė žengti žingsnį ar santykiai, kurie jau seniai išsisėmė, tačiau žmogus nedrįso to pripažinti.
Užtemimų koridoriaus metu įvykiai meilės srityje paprastai paspartėja ir įgauna lemtingą pobūdį. Tai, kas prasideda ar baigiasi šiomis dienomis, retai būna atsitiktinis – tai labiau panašu į rezultatų apibendrinimą ir naujo etapo pradžią. Dabar pats laikas atidžiai atkreipti dėmesį į likimo ženklus: netikėtą susitikimą, atsitiktinį prisipažinimą, staigų jausmų išsiaiškinimą – visa tai gali paveikti santykius daugelį mėnesių. Tuo pačiu metu, pačios užtemimo dienos dažnai lydimos padidėjusio emocionalumo, sustiprėjusio jautrumo ir polinkio matyti situacijas aštriau, nei jos yra iš tikrųjų.
Antroje mėnesio pusėje, nepaisant to, kad koridorius tęsiasi, prasideda lengvesnis ir malonesnis laikotarpis. Rugpjūčio 13–16 dienomis bendravimas su partneriu klostosi lengvai ir šiltai – tai tinkamas metas atviriems pokalbiams, prisipažinimams, kelionėms dviese, susitikimui su antrosios pusės šeima ar tarpusavio pasitikėjimo stiprinimui.
Rugpjūčio 16–18 dienomis verta būti ypač budriems. Santykiuose padidėja iliuzijų ir saviapgaulės rizika – jūsų partneris ar situacija poroje gali būti suvokiama ne tokia, kokia yra iš tikrųjų. Tai laikotarpis, kai lengva idealizuoti žmogų, užmerkti akis įspėjamuosius ženklus arba, atvirkščiai, įkarštyje priimti skubotą sprendimą, dėl kurio vėliau gailėsitės.
Rugpjūčio 21–31 d.: užtemimų koridoriaus užbaigimas ir jausmų atsinaujinimas
Rugpjūčio 21 dieną santykiai išbandomi dėl tvirtumo. Gali atsirasti atitolimo jausmas, didesnis atstumas tarp partnerių arba poreikis iš naujo įvertinti savo lūkesčius dėl sąjungos. Nepaisant akivaizdaus sunkumo, šis laikotarpis yra naudingas – jis padeda aiškiai pamatyti, kurie santykiai yra pagrįsti tikru artumu ir bendromis vertybėmis, o kurie egzistavo tik iš įpročio ar inercijos.
Nuo rugpjūčio 20 iki 23 d. sustiprėja grįžimo į praeitį tema. Galimi susitikimai su žmonėmis, kurie jau buvo jūsų gyvenimo dalis – buvę partneriai, senos meilės, žmogus, su kuriuo turite neišsakytus jausmus. Tai yra to paties karminio užtemimų koridoriaus dalis: atrodo, kad jis siūlo uždaryti senus širdies istorijos skyrius, atsisveikinti su tuo, ką laikas paleisti, ir kartu suteikia galimybę sąmoningai nutraukti nebaigtus santykius, jei juose vis dar yra neatsakytų klausimų.
Iki rugpjūčio 27 d. jausmų energija tampa ramesnė, praktiškesnė ir labiau apgalvota. Norisi susitvarkyti ne tik reikalus, bet ir santykius – sąžiningai išsiaiškinti, kas iš tiesų yra vertinga, o ką jau seniai reikia peržiūrėti. Tai tinkamas metas pasikalbėti su partneriu apie susikaupusias smulkmenas, susitarti dėl tolesnio kelio arba tiesiog susidėlioti savo vidines emocijas.
Rugpjūčio 28 dieną užtemimų koridorius baigiasi Mėnulio užtemimu vandens stichijos ir intuityviame Žuvų ženkle – jautriausiame Zodiako rato taške. Šis įvykis turi gilią, ne visada iš karto aiškią, prasmę jūsų asmeniniam gyvenimui. Sustiprėja intuicija, padidėja jautrumas partnerio nuotaikai, galimi atviri suvokimai arba naujienos, kurios visiškai pakeičia požiūrį į santykius. Ne viskas, kas vyks tą dieną, paaiškės iš karto – daug kas paaiškės tik po kurio laiko, todėl neverta skubėti reaguoti į šios dienos emocijas.
Pasibaigus užtemimų koridoriui, pačioje mėnesio pabaigoje, jausmai įgauna naują atramą. Rugpjūčio 30 dieną susiklosto vienas palankiausių mėnesio momentų meilei – atsiranda galimybė sujungti stiprius jausmus su realiais žingsniais jiems įgyvendinti: oficialiai įteisinti santykius, priimti svarbų bendrą sprendimą, padaryti tai, apie ką seniai galvojote, bet vis atidėliojote. Tačiau rugpjūčio 31 d. turėtumėte būti kantrūs; galimi nedideli vėlavimai ar kliūtys asmeniniuose reikaluose, reikalaujantys ramybės ir ištvermės, o ne skubėjimo.
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