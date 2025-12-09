Šių laikų Nostradamas apie 2026-uosius: karališkosios šeimos laukia reikšmingas įvykis

38-erių brazilas dėl savo įžvalgų ir prognozių tikslumo dažnai vadinamas ekstrasensu. Jis tikina numatęs koronaviruso pandemiją ir net karalienės Elžbietos II mirtį.
Artėjant naujiems metams, A. Salomé prognozavo reikšmingą įvykį, susijusį su karališkąją šeima, kuris, jo manymu, įvyks 2025 m. pabaigoje–2026 m. pradžioje.
Balandžio mėnesį kalbėdamas su „Daily Mail“, A. Salomé užsiminė, kad šis svarbus įvykis greičiausiai bus susijęs su vieno iš karališkosios šeimos narių sveikata ir paskatins princo Hario ir jo artimųjų susitaikymą, kuris lems „simbolinį sugrįžimą“ ir galimą santykių atšilimą.
Vis dėlto A. Salomé nesitiki, kad princo Hario ir jo brolio princo Williamo santykiai akimirksniu pagerės.
Be to, jis pateikė prognozę apie princo Hario ir Meghan Markle ateitį. Leidiniui „Tyla“, kurį cituoja „Sky News“, aiškiaregys sakė, kad, jo manymu, pora artėja prie „aiškaus profesinio išsiskyrimo“.
„Kiekvienas eis savo keliu įvaizdžio ir projektų prasme“, – tikino A. Salomé.
Nors, anot jo, pasaulis išvys daugiau tiek M. Markle, tiek Hario asmeninių projektų, ekstrasensas pabrėžė, kad ši didėjanti profesinė atskirtis nebūtinai rodo problemas santuokoje.
