Ugninio Arklio metai: ko negalima dėti ant stalo ir ką būtina apsivilkti

– Miralda, ar Naujieji metai yra privaloma šventė? Kai kurie žmonės sako, kad tai tokia pati diena kaip ir visos kitos – pabundi sausio 1-ąją ir nejauti jokio perėjimo. Ar Naujus metus būtina minėti, ar galima to nedaryti?
– Manau, kad Naujieji metai vis dėlto neša tam tikrą energiją. Tai laikas, kai paleidžiame iliuzijas ir paliekame visus senus dalykus praėjusiuose metuose. Šiuo atveju – Gyvatės metais, kurie daugeliui buvo gana nelengvi. Todėl naujus metus tikrai verta pasitikti aktyviai, triukšmingai ir stipriai.
– Vadinasi, vakarėlis būtinas?
– Būtinas bent jau buvimas šurmulingoje, gyvoje aplinkoje. Tai gali būti žaidimai su vaikais, bendri užsiėmimai namuose, užkandžiai. Jei nenorite niekur vykti ar lankytis pas svečius, galima puikiai praleisti laiką ir namuose. O jei esate vieni – bent jau pasileiskite mėgstamą muziką.
– Garsiai?
– Taip, garsiai.
– Šventinis stalas, spalvos, apranga, ritualai. Kaip viskas turėtų atrodyti? Juk dabar pasitiksime Ugninio Arklio metus.
– Ugninis Arklys turi labai aiškias spalvas – tai nėra tamsūs tonai. Rekomenduočiau Naujuosius metus sutikti su nauju drabužiu arba bent jau nauju aksesuaru.
– Kodėl tai svarbu?
– Gyvatės metai simbolizavo uždarą ciklą, o Arklys žengia į priekį. Todėl svarbu neapsirengti sena suknele, o įnešti naujumo. Spalvos, kurios tinka: raudona, burgundiška, tamsiai vyšninė, balta – kaip naujo ciklo simbolis. Taip pat geltona, oranžinė. Jei šių spalvų nedrąsu rinktis aprangoje, jos puikiai tiks ant stalo – mandarinai, citrusiniai vaisiai, užkandžiai su džiovintais persikais.
– O maistas? Ar jis taip pat turėtų atitikti ugninę energiją? Gal aštresnis?
– Ugninis Arklys siejasi su karščiu, energija. Tinka azijietiška virtuvė – tailandietiška, kinų patiekalai. Tačiau svarbu prisiminti, kad Arklys „nesutaria“ su žuvimi, todėl sušių, moliuskų ar austrių per Naujuosius geriau vengti. Taip pat reikėtų atsisakyti tamsios, sunkios mėsos. Stalas turėtų būti lengvas – šviesi mėsa, daug salotų. Puikiai tinka granatai, pavyzdžiui, salotos su granatais.
– Minėjote ir ritualus. Pinigai po lėkšte – kam to reikia?
– Tai senovinis paprotys, atėjęs iš Kinijos. Po centrine pagrindine lėkšte galima padėti tris monetas arba banknotą, pavyzdžiui, 50 eurų. Tai simbolizuoja materialinę gerovę, stabilumą. Ugninis Arklys – veržlus, stiprus totemas, nešantis naujus siekius ir klestėjimą.
– Ko dar reikėtų vengti?
– Gruodžio 31-ąją ir sausio 1-ąją nereikėtų skaičiuoti pinigų, skolinti ar atsiimti skolų. Sakoma, kad taip metai gali prasidėti nepalankiai.
– Daugeliui šie metai buvo nelengvi. Ar Arklys bus palankesnis nei Gyvatė?
– Galiu pradžiuginti – Arklys bus aktyvesnis, stipresnis ir atviresnis. Gyvatė buvo paslaptinga, traukusi tiesas į paviršių, o Arklys neš pokyčius greičiau ir ryžtingiau. Iš gyvenimo gali pasitraukti toksiški žmonės – ne tyliai, o gana staigiai. Tai bus savotiškas apsivalymas. Metai palankūs verslams, naujiems projektams, svajonėms, kurių anksčiau bijota imtis. Taip pat labai geri metai vaikams, jaunimui, sveikatingumui, svorio metimui, žalingų įpročių atsisakymui.
