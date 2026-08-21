Žmonės, gimę šiais mėnesiais, iki vasaros pabaigos bus po laiminga žvaigžde

Kovas
Kovą gimę žmonės priklauso dviem Zodiako ženklams – Žuvims ir Avinui, todėl artėjančių pokyčių pobūdis priklausys nuo gimimo datos. Žuvims vasaros pabaiga taps svarbių procesų, prasidėjusių dar 2024 metais, tęsiniu. Šis laikotarpis gali atnešti didelių pokyčių, kurie iš pradžių atrodys neįprasti, tačiau galiausiai padės geriau suprasti savo kelią ir pajusti, kad viskas vyksta būtent taip, kaip reikia.
Avinams sėkmę atneš Jupiteris, keliaujantis per romantikos, kūrybos ir saviraiškos sritį. Harmoningas Jupiterio ir Saturno aspektas rugpjūčio 31 dieną sustiprins optimizmą ir suteiks galimybių, kurių poveikis išliks dar kelis mėnesius.
Rugpjūtis
Rugpjūtį gimę žmonės taip pat priklauso dviem ženklams – Liūtui ir Mergelei. Liūtams Jupiteris ir toliau suteiks galimybių saviraiškai, populiarumui ir asmeniniam augimui. Jupiterio ir Saturno aspektas rugpjūčio 31 dieną gali paskatinti išeiti iš įprastos komforto zonos. Drąsūs žingsniai gali padėti pakloti pagrindą būsimai sėkmei ir pripažinimui.
Mergelėms jų Zodiako ženklo sezonas suteiks galimybę priartėti prie svarbiausių troškimų. Nuo rugpjūčio 22 iki rugsėjo 22 dienos Saulė sustiprins pasitikėjimą savimi, o Merkurijus, valdantis Mergelę, šiame ženkle bus nuo rugpjūčio 25 iki rugsėjo 10 dienos. Tai tinkamas metas aktyviau kalbėti apie savo tikslus, imtis iniciatyvos ir paversti idėjas konkrečiais planais.
Rugsėjis
Rugsėjį gimusių žmonių laukia ypač intensyvus laikotarpis, nes tarp jų yra Mergelių ir Svarstyklių. Mergelėms vasaros pabaiga sutaps su gimtadieniu ir Saulės buvimu jų ženkle. Merkurijus nuo rugpjūčio 25 iki rugsėjo 10 dienos sustiprins protinį aktyvumą, bendravimą ir gebėjimą siekti užsibrėžtų tikslų. Papildomo postūmio suteiks rugsėjo 10 dieną įvyksiantis jaunatis Mergelės ženkle, siejamas su nauja pradžia.
Svarstyklės pajus Veneros įtaką, nes iki rugsėjo 10 dienos ji bus jų ženkle. Tai sustiprins harmoniją santykiuose, suteiks daugiau lengvumo ir padės pritraukti malonių įvykių. Po rugsėjo 10 dienos Merkurijus padės Svarstyklėms geriau bendrauti, drąsiau kalbėti apie savo norus ir būti išgirstoms.
Spalis
Spalį gimusiems žmonėms šis laikotarpis taip pat bus perspektyvus: jie priklauso Svarstyklių arba Skorpiono ženklui. Jupiteriui perėjus į Liūto ženklą, Svarstyklėms jis suaktyvins draugystės, bendravimo ir naujų pažinčių sritį, o Skorpionams – karjeros sritį. Todėl abiejų ženklų atstovai gali sulaukti ilgalaikių galimybių, galinčių reikšmingai paveikti jų ateitį.
Harmoningas Jupiterio ir Saturno sąveikos aspektas rugpjūčio 31 dieną padės perspektyvias idėjas paversti stabilesniais planais. Iki rugsėjo 10 dienos papildomo palaikymo Svarstyklėms suteiks jų ženkle esanti Venera. Skorpionai jos įtaką pajus planetai perėjus į jų ženklą rugsėjo 10 dieną: šis laikotarpis žada daugiau patrauklumo, malonumo ir vidinės ramybės.
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