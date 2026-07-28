Humanoidiniai robotai pirmą kartą atliko paciento operaciją

Šis darbas yra ankstyvas, tačiau svarbus žingsnis siekiant panaudoti robotus chirurgų pagalbai ir ateityje atlikti procedūras, chirurgui jas nuotoliniu būdu valdant.
Inžinierių ir chirurgų komanda iš Kalifornijos universiteto San Diege kartu dirbo prie šio projekto.
Vienos operacijos metu humanoidinis robotas ir žmogus chirurgas, atlikęs asistento vaidmenį, pašalino tulžies pūslę.
Kitos procedūros metu du humanoidiniai robotai kartu atliko panašią operaciją dideliam neprimatiniam žinduoliui.
Šie rezultatai rodo, kad humanoidiniai robotai galiausiai gali tapti vertingais chirurgų komandų nariais, o ne pakeisti žmones gydytojus.
Kita robotų rūšis
Ligoninės jau naudoja robotines chirurgines sistemas daugeliui operacijų, ypač minimaliai invazinėms procedūroms.
Šios sistemos leidžia chirurgams labai tiksliai valdyti robotines rankas sėdint prie netoliese esančios konsolės. Humanoidiniai robotai yra skirti platesniam užduočių spektrui.
Skirtingai nuo tradicinių chirurginių robotų, jie juda po standartinę operacinę, dirba su įprastais chirurginiais instrumentais ir atlieka daugelį tų pačių fizinių užduočių kaip žmogus.
Sukurta nuotoliniam valdymui
Tyrėjai mano, kad didžiausias humanoidinių robotų privalumas yra ne tik tai, ką jie gali padaryti, bet ir tai, kur jie gali tai padaryti.
Kadangi jie yra mažesni ir lengviau transportuojami, šie robotai galėtų padėti atlikti operacijas bendruomenėse, turinčiose ribotus medicinos išteklius.
Jie taip pat galėtų būti naudingi paieškos ir gelbėjimo misijų metu, mūšio laukuose ar net būsimose kosmoso misijose, kur būtų sunku dislokuoti tradicinę chirurginę įrangą.
„Nuotoliniu būdu valdomi ir autonominiai humanoidiniai robotai turi realų potencialą išplėsti prieigą prie itin svarbių operacijų, kurių pacientai kitu atveju negalėtų gauti. Tai galėtų padėti spręsti sveikatos priežiūros krizę ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir visame pasaulyje“, – teigė Michaelas Yipas iš Kalifornijos universiteto San Diege.
„Šis tyrimas rodo, kad humanoidiniai robotai turi perspektyvią ateitį chirurgijos srityje. Galite įsivaizduoti šių robotų naudojimą atokiose bendruomenėse, kur personalo trūkumas yra problema, arba griežtoje aplinkoje, pavyzdžiui, paieškos ir gelbėjimo misijose, kurioms reikia masiškai dislokuoti medicinos įrangą per trumpą laiką.
Chirurgo asistentas
Viena iš daugelio robotizuotų sistemų problemų yra ta, kad jos reikalauja, jog chirurgai išmoktų naudotis specializuotais valdymo elementais ir darbo procesais.
Tyrėjų grupė aprūpino robotą „Surgie“ adapteriais, kurie leido jam tvirtinti standartinius chirurginius instrumentus, todėl jį buvo galima lengvai pritaikyti įprastoje operacinėje.
„Mes buvome nustebę, kaip gerai „Surgie“ įsiliejo į mūsų darbo erdvę ir darbo eigą“, – sakė dr. Nikita Thareja iš Kalifornijos universiteto medicinos mokyklos San Diege.
Pasak tyrėjų, humanoidinio roboto valdymas taip pat buvo natūralesnis nei kai kurių esamų sistemų, ypač žmonėms, kurie neturi didelės patirties dirbant su tokiomis sistemomis.
Humanoidiniai robotai buvo nuotoliniu būdu valdomi chirurgų, o ne veikė savarankiškai.
Šis metodas, žinomas kaip teleoperacija, leidžia chirurgui valdyti kiekvieną judesį, būnant tam tikru atstumu nuo paciento.
Dr. Shanglei Liu iš Kalifornijos universiteto medicinos mokyklos San Diege teigė, kad televaldomas robotas gali atlikti procedūras tokiu pat tikslumo lygiu kaip ir šiuolaikinės televaldomos chirurginės robotinės sistemos.
„Tai kainuoja daug mažiau ir užima daug mažiau vietos operacinėje. Todėl jį galima lengvai dislokuoti bet kur: nuo kaimo iki mūšio lauko ir net kosmose“, – sakė Dr. Shanglei Liu.
Technologija vis dar susiduria su iššūkiais, kuriuos reikia įveikti. Operacijų metu robotus reikėjo kelis kartus iš naujo kalibruoti.
Dėl to procedūros buvo daug lėtesnės nei tos, kurios atliekamos su šiandieniniais specializuotais chirurginiais robotais.
Operacijų spartinimas
Tyrėjai taip pat toliau dirba siekdami sumažinti delsą – vėlavimą tarp chirurgo rankos judesių ir roboto reakcijos.
Greitesnis ryšys bus ypač svarbus, jei chirurgai operacijas atliks už šimtų ar net tūkstančių kilometrų.
Komanda pažymėjo, kad ankstyvosios robotinės laparoskopinės operacijos trukdavo iki šešių valandų.
Šiandien chirurgai dažnai gali atlikti tą pačią procedūrą maždaug per 30 minučių, o tai rodo sparčią robotų technologijų pažangą.
Kadangi robotai gali vaikščioti ir atlikti daugelį kasdienių fizinių užduočių, jie galėtų perduoti chirurginius instrumentus gydytojams, perkelti įrangą arba sutvarkyti operacinę po procedūros.
„Vienas iš mūsų tikslų – sukurti autonominį chirurginį asistentą“, – sakė Michaelas Yipas.
„Daugelis bendruomenių susiduria su nepakankamo chirurgų komandų skaičiaus problema, todėl pacientai negauna reikiamo gydymo. Mūsų tikslas – ateities operacinė, kurioje humanoidiniai robotai ir žmonės dirbtų greta kaip viena komanda, teikdami procedūras tiems, kuriems jų reikia, tiek tradicinėse ligoninėse, tiek netradicinėmis sąlygomis, pavyzdžiui, lauko medicinos aplinkoje. Šis pasiekimas atspindi inžinierių ir novatoriškų chirurgų suvienijimo galią spręsti reikšmingas klinikines problemas mūsų pasaulinio lygio mokymo ir tyrimų laboratorijoje“, – teigė dr. Ryanas Broderickas iš Kalifornijos universiteto San Diego Medicinos mokyklos.
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