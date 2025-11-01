 Atskleidė dar nematytą Paukščių Tako vaizdą

Atskleidė dar nematytą Paukščių Tako vaizdą

2025-11-04 14:39
Domantė Slavinskaitė (LNK)

Astronomai atskleidė dar nematytą spalvotą Paukščių Tako vaizdą. Mokslininkai mano, kad galaktikoje yra 2 000 supernovos liekanų, bet iki šiol aptikta tik 300.

Atskleidė dar nematytą Paukščių Tako vaizdą
Atskleidė dar nematytą Paukščių Tako vaizdą / LNK stop kadras

Naktinis dangus, kokio dar niekada nematėme. Vaizdo įrašas atskleidžia naują Paukščių Tako vaizdą.

„Naujasis mūsų sukurtas vaizdas yra 10 kartų jautresnis ir dvigubai didesnės raiškos nei ankstesniuose tyrimuose. Vaizdas apima pietinio pusrutulio galaktikos plokštumą, jame galime matyti daugybę supernovos liekanų, daugybę objektų, parodančių skirtingą žvaigždės evoliucijos etapą“, – kalbėjo astronomė Silvia Mantovanini.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Tai didžiausias kada nors surinktas spalvotas galaktikos vaizdas. Jis sukurtas naudojant platų radijo šviesos spalvų diapazoną. Tai reiškia, kad jame Paukščių Tako dalys rodomos detaliau nei bet kada anksčiau. Sukurti tokį vaizdinį užtruko pusantrų metų.

LNK stop kadras

„Supernovos liekanos atitinka paskutinį žvaigždės sprogimą jos gyvavimo pabaigoje. Tai į mūsų galaktiką išskiria didžiulį energijos ir medžiagos kiekį. Taigi šių objektų sprogimai iš tikrųjų pakeis galaktikų cheminę sudėtį ir dėl to atsiras naujų žvaigždžių su kitokia chemine struktūra. Todėl gana įdomu tyrinėti šiuos objektus, nes galime suprasti, kaip formuosis naujos žvaigždės ir kaip vyksta šie sprogimai“, – šnekėjo S. Mantovanini.

LNK stop kadras

Astronomės tikslas buvo rasti daugiau supernovos liekanų, nes mokslininkai mano, kad mūsų galaktikoje jų yra 2 000, bet iki šiol aptikta tik 300. Šis tyrimas patvirtina, kad žmonės pažįsta tik nedidelę dalį galaktikos.

Šiame straipsnyje:
atskleidė
Paukščių takas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų