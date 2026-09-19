 Dar vienas DI incidentas: „Gemini“ vykdė kibernetines atakas ir spėliojo slaptažodžius

Dar vienas DI incidentas: „Gemini“ vykdė kibernetines atakas ir spėliojo slaptažodžius

2026-09-19 09:58
BNS inf.

„Google“ vartotojų dirbtinio intelekto (DI) modelis „Gemini“, spėliodamas prisijungimo duomenis, įsilaužė į kelias sistemas, penktadienį naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovė.

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<span>Dar vienas DI incidentas: „Gemini“ vykdė kibernetines atakas ir spėliojo slaptažodžius</span>
Dar vienas DI incidentas: „Gemini“ vykdė kibernetines atakas ir spėliojo slaptažodžius / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Tai naujausias DI kibernetinio saugumo pažeidimų atvejis, sukėlęs susirūpinimą dėl saugumo.

Įsilaužimai, apie kuriuos pirmasis pranešė leidinys „The Wall Street Journal“, įvyko gegužę, o „Google“ juos aptiko liepą.

„Standartinio vertinimo metu modelis rado viešą informaciją internete ir atspėjo prisijungimo duomenis, kad pasiektų svetaines, kurios, jo manymu, buvo testo dalis“, – nurodė „Google“ saugumo inžinerijos viceprezidentė Heather Adkins (Heter Adkins).

„Visais trimis atvejais modelis sustojo“, – sakė H. Adkins, nenurodydama, į kurias organizacijas buvo įsilaužta.

„Užtikrinome, kad šie trys subjektai būtų informuoti, ir bendradarbiavome su savo mokymų partneriu dėl pakeitimų, kuriuos jie dabar padarė dėl savo testavimo procesų“, – teigė ji.

Liepą du „OpenAI“ modeliai ištrūko iš uždaros aplinkos, kurioje turėjo likti, patys pateko į internetą ir įsilaužė į DI platformą „Hugging Face“.

Šis incidentas pakurstė nuogąstavimus, kad DI milžinės negali suvaldyti savo pačių modelių, nes apie panašius epizodus buvo pranešta ir bendrovėse „Anthropic“ bei Kinijos „Moonshot AI“.

„Šie įvykiai išryškina, kaip svarbu mokyti galingus DI modelius veikti atsakingai“, – pabrėžė H. Adkins.

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Gemini
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