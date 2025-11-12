DI klastotė sukrėtė garsią nuomonės formuotoją

Marie – garsi ne vien Danijoje: ji nuomonės formuotoja ir žaidėja, kuri gyvai transliuoja, kaip žaidžia vaizdo žaidimus. Dar prieš kelerius metus ji gavo keistą nuotrauką. Drabužiai ištrinti – ji stovi lyg Ievos kostiumu, visiškai nuoga.
„Atidariau tą failą, o jame – nuoga. Nuotrauka iš atostogų, paimta iš mano „Instagram“ paskyros. Siuntėjas nuotrauką redagavo – pašalino drabužius. Nežinau, ar padarė tai pats, ar rado jau kur internete, bet mane taip sukrėtė, kad pratrūkau verkti“, – pasakojo žaidėja, nuomonės formuotoja Marie Watson.
Tai buvo išmanioji klastotė. Pradėjusi domėtis, ji sužinojo, kad anoniminiai vartotojai dažnai net pardavinėja pornografines klastotes – ypač moterų. O jas sukurti lengva.
„Tiesiog įvedi į „Google“ paiešką „vaizdo klastočių generatorius“ ar „kaip sukurti klastotę“ – ir iškart iššoka virtinė tinklalapių bei generatorių. Jie nurodo, kokias programas atsisiųsti arba kur naršyklėje įkelti paveikslėlį – viską padarys nemokamai“, – teigė M. Watson.
Dirbtinio intelekto vaizdai ir net garso įrašai atrodo vis realistiškiau. Jie gali būti naudojami ir turint piktų kėslų – kurti melagienas rinkimams trikdyti ar skleisti patyčias politikų bei jaunimo gretose, taip pat žeminant moteris.
„Matome daug melagienų ir klastočių dėl rinkimų. O kur dar pornografija, garsių žmonių klastotės, net paprastų žmonių – tokių kaip jūs ar aš“, – komentavo teisininkas Jakob Plesner Mathiasen.
Didžėjus sako, kad dirbtinis intelektas iš kai kurių kūrėjų galbūt atima dalį uždarbio, bet kartu leidžia ir uždirbti. Jis pats kurdamas taip pat pasitelkia technologijas.
„Tai tik ledkalnio viršūnė. Yra kas sukuria 30 sekundžių dirbtinio intelekto muzikos kūrinį, jį įkelia ir uždirba iš perklausų. Reguliuoti būtina, bet tai reikia daryti skaidriai“, – teigė didžėjus DJ Noize (Kim Saether).
Danija reaguoja. Siekiama apsaugoti ne tik atlikėjus ar menininkus nuo jų darbų klastočių, bet ir eilinius danus. Jei jų atvaizdas ar balsas imituojami ir platinami be leidimo – jie galės pareikalauti, kad įrašai būtų pašalinti iš interneto. Vis dėlto įstatymas leis parodijas ir satyrą.
„Negarantuoju, kad „Meta“, „TikTokas“ ar kiti gerbs įstatymą. Tačiau turėdami šį įstatymo projektą vienoje rankoje ir Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų įstatymą kitoje, jie bus priversti pašalinti tą neteisėtą turinį“, – aiškino Danijos kultūros ministras Jakob Engel-Schmidt.
Įstatymo projektą priimti ketinama kitų metų pradžioje – jis galiotų tik Danijoje. Ir vargu, ar klastočių platintojams grės baudos ar laisvės atėmimas. Tačiau siūlomu aktu jau domisi bent kelios šalys – tarp jų Prancūzija ir Airija.
