Greičiausias humanoidinis robotas pasaulyje aplenkė Usainą Boltą

Kinijos bendrovės „Unitree“ sukurtas humanoidinis robotas „Supermenas“ pademonstravo greitį, viršijantį greičiausio žmogaus istorijoje – legendinio sprinterio U. Bolto – rezultatą.
2026 metų rugpjūčio 17 dieną Kinijos robotikos gamintojas „Unitree“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pristatė naują savo humanoidinio roboto „Supermenas“ galimybes.
Bandymų metu robotas pademonstravo 2 metrų aukščio šuolį į viršų ir sugebėjo užtikrintai nusileisti ant kojų. Taigi, bendrovės teigimu, „Supermenas“ pagerino ankstesnį rekordą, kurį 2021 metais pasiekė Christopheris Spellas. Tuomet sportininkas sugebėjo pašokti į 1,70 metro aukštį.
Vis dėlto daugiau dėmesio sulaukė kita naujiena.
„Supermenas“ pademonstravo bėgimą iki 12,66 m/s greičiu, arba maždaug 45,6 km/val. Tai daugiau nei maksimalus greitis, užfiksuotas U. Boltui per jo garsųjį bėgimą.
U. Boltas, išliekantis greičiausiu žmogumi istorijoje, siekdamas pasaulio rekordo 100 metrų distancijoje išvystė maždaug 12,27 m/s, arba 44,17 km/val., maksimalų greitį. Jamaikos sprinteris taip pat tapo pirmuoju žmogumi, 100 metrų distanciją įveikusiu greičiau nei per 9,5 sekundės.
„Unitree“ tai toli gražu nėra pirmas kartas, kai parodomos robotų galimybės.
Prieš kelis mėnesius bendrovė jau nustebino pasaulį sinchroniniu dešimčių savo humanoidinių robotų pasirodymu. Jie atliko sudėtingą choreografiją su kovos menų elementais, demonstruodami gebėjimą vienu metu kartoti judesius ir koordinuoti savo veiksmus.
Vis dėlto šis įvykis neapsiėjo be ginčų. Kai kurie robotai pradėjo elgtis nenuspėjamai ir net smogė žmonėms. Tai tik dar labiau atkreipė dėmesį į renginio akimirkas ir kartu sukėlė klausimų dėl tokių mašinų saugumo.
Naujosios demonstracijos metu „Supermenas“ panašaus elgesio neparodė.
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