Išnykusios civilizacijos ženklai

Šis naujas tyrimas gali iš esmės pakeisti senovės Amazonijos gyventojų tankumo istoriją.
Atlikus regiono aerofotografinį lazerinį skenavimą, rasta įrodymų, kad prieškolonijiniu laikotarpiu čia gyveno neįprastai didelė gyventojų populiacija.
Ekspertai mano, kad nuo maždaug 100 m. e. m. iki 300 m. e. m. šioje palyginti nedidelėje pietvakarių Amazonijos teritorijoje gyveno iki 3 mln. žmonių.
Archeologai juos pavadino „Aquiry“ (liet. „Užklausa“) civilizacija.
Remiantis nauju tyrimu, paskelbtu žurnale „Nature“, mokslininkai teigia, kad tik 3 proc. teritorijos, kurią istoriškai užėmė „Aquiry“ gyventojai, aptiko daugiau nei 20 tūkst. ikikolonijinių pylimų.
Šie pylimai yra įrodymas, kad čia egzistavo paminklus statanti civilizacija, kurios mastas yra kur kas didesnis nei bet kada anksčiau matytas.
„Šių statinių mastas ir tikslumas tiesiog stebina“, – teigė pagrindinis tyrimo autorius, Helsinkio universiteto archeologas Martti Pärssinenas.
Anot tyrėjų, jei panašūs rezultatai bus nustatyti ir kitose Amazonijos vietovėse, reikėtų iš naujo įvertinti bendrą ikikolonijinį gyventojų tankumą ir jo poveikį dabartinei Amazonijos dirvožemio bei miškų struktūrai, biologinei įvairovei, o galbūt net ir kai kuriems pasaulinio klimato modeliavimams.
Mokslininkai aptiko griovius ir pylimus, kurie yra apskritimo ir kvadrato formos, taip pat aštuonkampių bei penkiakampių.
Šios vietovės, veikiausiai naudotos kaip ritualinės ar politinės bazės, vidutiniškai užima apie 2,8 ha, o didžiausios siekia beveik 50 ha.
Jose yra iki 5 m gylio ir 9–13 m pločio grioviai. Tyrėjai mano, kad jie galėjo būti pastatyti be metalinių įrankių ir galbūt net be gyvulių pagalbos.
Šie žemės įtvirtinimai buvo iš esmės apleisti tarp 850 ir 950 m. e. m.
Civilizacija veikiausiai atsirado apie 600 m. pr. m. e., žmonės augino moliūgus, kukurūzus, braziliškus riešutus ir persikų palmių vaisius.
Tad anksčiau vyravęs įsitikinimas, kad Amazonija buvo nepaliesta laukinė gamta, su kiekvienu nauju tyrimu menksta, nes tyrimai rodo, kad žmonės jau seniai įsiskverbė į džiungles.
Naujausi komentarai