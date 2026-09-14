Legendinis krepšininkas Shaquille O'Neal viešės Vilniuje

Šia partneryste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete, pirmadienį pranešė bendrovė.
„Dauguma kasdien naudojasi internetu, tačiau daugelis žmonių vis dar mano, kad kibernetinis saugumas yra pernelyg sudėtingas arba kad tai jų neliečia. „NordVPN“ padeda lengviau suprasti kibernetinį saugumą, o aš galiu prisidėti prie to, kad žmonės į tai atkreiptų dėmesį“, – pranešime teigė S. O’Nealas.
„NordVPN“ rinkodaros vadovė Toma Sabaliauskienė sako, kad ši partnerystė įprasmina naują etapą įmonės kelyje – „NordVPN“ jau nebėra vien tik VPN paslauga.
„Jis (S. O’Nealas – BNS) spinduliuoja jėgą ir pasitikėjimą, tačiau kartu pasižymi visiems artimu humoro jausmu. Tai padeda suprasti, kad aukščiausio lygio kibernetinis saugumas neturi gąsdinti – jis turi suteikti ramybę“, – teigė T. Sabaliauskienė.
Planuojama, jog „NordVPN“ ir S. O’Nealo partnerystė truks ilgiau nei metus, o vienas svarbiausių bendrų renginių įvyks dar šiais metais, Niujorko mieste.
„NordVPN“ antivirusinė programa kasdien aptinka daugiau nei 12 mln. skirtingų interneto adresų ir užblokuoja vidutiniškai 130 tūkst. kenkėjiškų svetainių.
S. O’Nealas yra vienas sėkmingiausių pasaulio sportininkų. Po profesionalo karjeros jis tapo sporto analitiku, restoranų savininku, prekės ženklų partneriu ir prodiuseriu.
Penkiolika kartų į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes išrinkto žaidėjo išskirtinė sportinė karjera truko beveik du dešimtmečius.
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