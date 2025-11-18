Masiniai internetinių svetainių sutrikimai: pateikė naujausią informaciją

Masiniai trikdžiai internete buvo susiję su „Cloudflare“ sistemos sutrikimais.
„Pataisa įdiegta ir manome, kad incidentas išspręstas. Toliau stebime, ar nėra klaidų, kad užtikrintume, jog visos paslaugos vėl veiktų įprastai“, – 16.42 val. Lietuvos laiku pranešė „Cloudflare“.
Įmonė pridūrė, kad kai kuriems klientams vis dar gali kilti problemų prisijungiant prie „Cloudflare“ valdymo skydelio arba jį naudojant.
„Mes dirbame ties šios problemos sprendimu ir toliau stebime, ar neatsiranda daugiau problemų“, – pažymėjo „Cloudflare“.
Sutrikimai prasidėjo apie 13.30 val. Lietuvos laiku ir tęsėsi apie 3 valandas.
Prasidėjus trikdžiams „Cloudflare“ teigė žinantys apie klaidą ir ėmėsi veiksmų ją ištaisyti.
„Mes stengiamės suprasti visą poveikį ir sušvelninti šią problemą. Netrukus pateiksime daugiau informacijos“, – anksčiau skelbė įmonė.
Kiek vėliau pranešta, kad paslaugos atsigauna.
„Tačiau klientai gali ir toliau pastebėti didesnį nei įprastai klaidų skaičių, kol tęsime taisomuosius veiksmus“, – teigė „Cloudflare“.
Vis dėlto po šio pranešimo problemos vis dar tęsėsi apie 2 valandas.
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) BNS informavo neturintis duomenų, kad sutrikimo priežastis būtų galimas kibernetinis išpuolis.
Kas yra „Cloudflare“?
„Cloudflare“ tai tarpinė paslauga, kuri apsaugo nuo kenkėjiškų atakų ir sustabdo DDos atakas svetainėse.
„Cloudflare“ paslaugomis naudojasi daugelis svetainių, tad sutrikimai fiksuojami tiek naujienų portaluose, teik savivaldybių svetainėse, tiek socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, „X“.
Svetainė „Down Detector“, kuri stebi sutrikimus, taip pat patyrė techninių problemų. Tačiau jai įsikėlus, problemų skaičius smarkiai išaugo.
„Down Detector“ duomenimis, su problemomis taip pat susidūrė „OpenAI“, „ChatGPT“ kūrėjai, „League of Legends“, „Spotify“ ir kitos svetainės.
