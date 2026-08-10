Mokslininkai atskleidė netikėtą karščio poveikį

Saulės paviršius iki šiol dar nebuvo nufilmuotas taip iš arti. Mokslininkai į Saulę žiūrėjo pro teleskopą Maui saloje, Havajuose. Žiūrėti tiesiai į Saulę be tinkamos akių apsaugos pavojinga, tačiau tyrėjams pavyko pažvelgti į jos kaitrų paviršių ir jį užfiksuoti.
„Kai peržiūrėjome apdorotus vaizdus, jie buvo tiesiog nuostabūs. Pamenu, sėdėjau su savo kolega ir mes tiesiog spoksojome į juos. Anksčiau nieko panašaus nebuvome matę. Jau tada žinojome, kad galiausiai atradome kažką labai svarbaus“, – pasakojo astronomas Friedrich Wöger.
Tyrėjai Saulės paviršiuje pastebėjo raibulius, kuriuos sukelia įmagnetintos plazmos dalelės, judančios viena pro kitą skirtingu greičiu. Panašiai juda ir bangos, kai pučia vėjas.
„Manome, kad Kelvino–Helmholtzo nestabilumas vaidina labai svarbų vaidmenį Saulės dinamikoje. Tai padeda sukaupti tam tikrą energijos rezervuarą, kuris išsiskiria ir prisideda prie išorinių sluoksnių kaitinimo. Taip pat tai gali prisidėti prie tokių procesų kaip vainikinės masės išstūmimas ar Saulės žybsniai, kurie, žinoma, yra labai svarbūs prognozuojant kosminius orus“, – aiškino astronomas David Kuridze.
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Saule ne veltui taip domimasi. Pasaulį vis labiau alina karščio bangos. Didelis karštis sukelia ne tik diskomfortą ir nuovargį. Remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, ilgalaikis karščio bangų poveikis gali paspartinti senėjimą.
„Daugelis iš mūsų tai jaučia. Karštis alina kūną“, – sakė vyras.
„Sunku vaikščioti, sunku keltis. Maisto gaminimas yra kankynė. Valgymas yra kankynė“, – pasakojo moteris.
„Po kelių karštų dienų iš tikrųjų buvau išsekusi“, – teigė kita moteris.
„Mes Saulės net nebegalime pakęsti“, – sakė praeivė.
Aukšta temperatūra papildomai apkrauna širdies ir kraujagyslių sistemą bei sutrikdo miegą, todėl ląstelės senėja greičiau.
„Mūsų kūnas ir naktį yra veikiamas karščio, ypač kai temperatūra itin aukšta. Dėl to sutrinka miegas. Turime tai patvirtinančių įrodymų. Keičiasi miego įpročiai, ypač REM miego fazė, todėl miegas nebėra geros kokybės. Žinoma, tai priklauso nuo to, kiek laiko ir kaip dažnai laikosi tokia aukšta temperatūra“, – aiškino profesorius Claude Jeandel.
Tyrėjai mano, kad didelio karščio poveikis gali būti panašus į rūkymo, alkoholio, prastos mitybos ir nepakankamo fizinio aktyvumo daromą žalą.
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