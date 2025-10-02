Nuo banko prisijungimų iki buvimo vietos: mobiliosios programėlės gali pasisavinti viską?

„Surfshark“ VPN vyresnysis produkto vadovas Justas Pukys pasakė, kokius duomenis programėlės gali pasisavinti iš telefono ir ar įmanoma pačiam atpažinti, ar ši programėlė yra saugi.
– Ar visos programėlės iš oficialių „App Store“ ir „Google Play“ parduotuvių yra saugios?
– Didžioji dauguma yra saugios, tačiau, žinoma, pasitaiko ir tokių programėlių, kurios nebūtinai yra saugios, ir reikėtų stebėti, ką pasisiunčiame į savo telefonus.
– Kokios yra paliktos saugumo spragos ir ką dažniausiai specialistai atranda blogo, piktybiško?
– Tyrimo metu pastebėjome, kad didžioji dalis aplikacijų, pavyzdžiui, iš „Google“ pusės, buvo ištrinama dėl to, nes yra daug duomenų privatumo pažeidimų, daug veikiančių visokių sukčiavimų algoritmų, tačiau iš „Apple“ pusės gal ir nėra taip baisu, nes „Apple“ labai dažnai pašalina aplikacijas dėl to, kad jos yra labai senos ir naudoja seną programinę įrangą.
– Kokius duomenis gali pavogti programėlė ir kuo tai yra pavojinga vartotojui?
– Duomenų, kuriuos galima būtų pavogti, yra labai daug, nes telefonai yra tie įrenginiai, kuriuos laikome praktiškai visą laiką prie savęs, visą laiką rankose.
– Taip, ir ten visko pilna, nes naršome įvairiuose puslapiuose, naudojame GPS aplikacijas, bankinius prisijungimus. Tie duomenys gali varijuoti nuo to, ką jūs naršote, iki įvairių bankinių prisijungimų, slaptažodžių, jūsų buvimo vietos ir panašiai.
– Ar yra buvę pavyzdžių istorijoje, kada buvo įvykdyta masinė ar pavienė vagystė?
– Vienas iš labai garsiai nuskambėjusių atvejų buvo vienos kompanijos duomenų nuotėkis, kai buvo viešai paskelbti privatūs žmonių duomenys, tad tokių atvejų būna, kartais jie būna ypač dideli, taip pasitaiko ir didelėms kompanijoms. Aišku, po to gresia labai rimtos pasekmės tiek reputacijos, tiek finansine prasme. Tų atvejų, sakyčiau, būna nemažai.
– Kiek ir kaip dažnai pardavėjai šalina programėles?
– Iš principo pardavėjai programėles šalina kiekvieną dieną. Net sakyčiau kiekvieną valandą ar net minutę, nes žiūrint iš mūsų tyrimo perspektyvos, pavyzdžiui, „Google“ pašalino per metus apie 4 milijonus programėlių, kas yra apie 11 tūkstančių per dieną. „Apple“ – kiek mažiau, apie 80 tūkst. per metus. Kiekiai yra dideli, ir veikiantys algoritmai yra nuolat.
– Ar kaip vartotojas galiu žinoti, kad programėlė yra nesaugi?
– Taip, yra keletas dalykų, į kuriuos galima būtų atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kas yra tos programinės įrangos ar aplikacijos kūrėjas. Labai neretai pasitaiko tokių atvejų, kai ypač sukčiai bando imituoti kažkokią legalią įmonę. Reikėtų atkreipti dėmesį į tiekėjo pavadinimą, jie gali būti labai panašūs į „Google“ ar „Apple“, tačiau skirtis viena ar kita raide. Taip pat yra kitų aspektų, kuriuos galima patikrinti. Pavyzdžiui, komentarai apie aplikacijas, nes legalių, populiarių tiekėjų aplikacijos paprastai turi daug komentarų, įvertinimų.
