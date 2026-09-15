„OpenAI“, „Anthropic“ ir „Google“ nori sukurti DI standartų instituciją

Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl DI keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją.
„OpenAI“ nurodė, kad kartu su „Anthropic“ ir „Google“ dirba įgyvendindama idėją, kurią pasiūlė „Google DeepMind“ vadovas Demis Hassabis (Demis Hasabis).
Jis pasiūlė įkurti savireguliacijos instituciją, kurios pavyzdžiu taptų JAV finansų maklerius ir investicines bendroves prižiūrinti Finansų pramonės reguliavimo institucija.
D. Hassabis liepą paragino JAV įkurti organizaciją, kuri testuotų galingiausias DI sistemas prieš jas pristatant visuomenei.
„Finansavimas turėtų būti didelis ir tikriausiai daugiausia (turėtų) ateiti iš industrijos, kad būtų pritraukti pasaulinio lygio techniniai talentai ir suteikti reikalingi skaičiavimo ištekliai didelio masto bandymams“, – rašė D. Hassabis.
Vis dėlto bendro sutarimo, kaip judėti į priekį, nėra.
Kanados DI bendrovės „Cohere“ vadovas neseniai apkaltino dominuojančias JAV DI laboratorijas kuriant „kartelį“ su saugumo priedanga.
„DI reikalingos apsaugos priemonės. Tai nėra ginčo objektas ir niekada nebuvo. Ginčijamasi dėl to, kas jas rašo, kas gali dalyvauti ir kieno interesus taisyklės gina“, – sekmadienį tinklaraščio įraše rašė „Cohere“ vienas iš įkūrėjų ir vykdomasis direktorius Aidenas Gomezas (Eidenas Gomesas).
Susirūpinimas dėl DI saugumo pastarosiomis savaitėmis išaugo, įskaitant įspėjimus iš dviejų darbuotojų, kurie pasitraukė iš didžiųjų DI kūrėjų gretų dėl susirūpinimo rizika žmonijai.
Praėjusią savaitę Jacobas Coxonas (Džeikobas Koksonas) paliko „Anthropic“ ir įspėjo, kad DI bendrovės „lošia iš mūsų gyvybių“. Anksčiau jis taip pat dirbo „OpenAI“.
Pirmadienį buvęs „Google DeepMind“ tyrėjas Bilalas Chughtai (Bilalas Čugtajus) pritarė J. Coxono ir kitų išreikštam susirūpinimui.
„Nuoširdžiai tikiu, kad DI gali mus visus pražudyti ir kad mums gali pritrūkti laiko, kad išvengtume tokio rezultato“, – socialiniuose tinkluose rašė B. Chughtai.
Šeštadienį „Anthropic“ vykdomasis direktorius Dario Amodei (Darijus Amodėjus) paragino sulėtinti DI vystymo tempą. Šiai nuomonei pritarė „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas (Semas Oltmanas), Elonas Muskas (Ilonas Maskas) ir D. Hassabis.
Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) įspėjimus apie DI keliamą riziką atmetė kaip apgaulę.
„Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas (Džensenas Huangas) taip pat tam paprieštaravo.
„Šių žodžių sutapimas, o vėliau ir prognozė kelia nerimą bei susirūpinimą, ir to neturėtų būti daroma. Tai neatsakinga“, – pirmadienį konferencijoje Los Andžele, kur jam esant scenoje paskambino D. Trumpas, sakė J. Huangas.
Niūri perspektyva, kad DI gali sunaikinti žmoniją, „nėra pagrįsta mokslu“, teigė J. Huangas.
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