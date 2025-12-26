Paaiškino, ar įmanoma išgręžti tunelį vienoje Žemės pusėje ir išlįsti iš kitos

Tunelio gręžimo iš vienos Žemės pusės į kitą idėja yra klasikinis mokslinės fantastikos siužetas. Tačiau šiuolaikinis mokslas teigia, kad toks projektas neįmanomas dėl fizinių ir techninių apribojimų.
Apie tai rašoma moksliniuose tyrimuose ir geofiziniuose stebėjimuose, praneša „Live Science“.
Giliausias kada nors atliktas tyrinėjimas yra Kolos gręžinys Rusijoje, kuris siekia 12 263 metrus. Ten, priešingai nei tikėjosi mokslininkai, buvo aptiktos vandeniu prisotintos uolienos ir metamorfinis granitas.
Šiandien Kinija pradėjo gręžti 10 kilometrų ilgio šachtą, tačiau net ir tai tik dalis kelionės: žemyninė pluta yra iki 30 kilometrų storio, o vandenyninė – apie 7 kilometrus, todėl kyla logistinių iššūkių.
Pagrindinės kliūtys – didžiulis slėgis ir aukšta temperatūra. Netoli planetos branduolio slėgis yra itin aukštas, o išorinio branduolio temperatūra siekia 5200 °C, todėl aušinimo prietaisai fiziškai neįmanomi.
Jei egzistuotų medžiagos, galinčios atlaikyti Saulės paviršiaus temperatūrą, kita kliūtis būtų Žemės vidinis branduolys – masyvi, kieta nikelio ir geležies sfera.
Tad mokslininkų išvada tokia: tunelis per Žemę neįmanomas ne dėl techninių apribojimų ar finansavimo, o dėl pagrindinių materijos savybių ir fizikos dėsnių.
