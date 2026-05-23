Po bandomojo skrydžio nusileido didžiulis „SpaceX“ erdvėlaivis „Starship“

Kelionė neapsiėjo be kelių nesklandumų, tačiau tiesioginėje transliacijoje matomi „SpaceX“ darbuotojai džiūgavo po bandomojo skrydžio, kuris įvyko įmonei ruošiantis, kaip įtariama, rekordiniam pirminiam viešam akcijų siūlymui.
Milžiniška raketa į kosmosą pakilo tuoj po 17.30 val. vietos (1.30 val. Lietuvos) laiku.
Bendrovė neketino susigrąžinti nei nešėjos, nei viršutinės pakopos, o galutinis nukritimas į vandenį buvo galingas, bet valdomas, kaip ir planuota.
„Nusileidimas patvirtintas! Sveikiname visą „SpaceX“ komandą su dvyliktuoju „Starship“ bandomuoju skrydžiu!“ – socialiniame tinkle „X“ rašė bendrovė.
Trečiosios kartos erdvėlaivis „Starship“ atliko manevrą, kurio metu jis apsivertė ir iš naujo paleido variklius, kad galėtų būti valdomas, nors vienas iš jų neveikė.
Jis taip pat paleido 22 netikrus palydovus, įskaitant du, kuriais bandyta nufotografuoti erdvėlaivio šilumos skydą analizei.
Erdvėlaivis skriejo kosmosu, tačiau nebuvo tikslioje orbitoje po to, kai pradinio degimo metu sugedo vienas jo variklių.
„Nepavadinčiau to formaliu įvedimu į orbitą“, – sakė bendrovės atstovas spaudai Danas Huotas (Danas Hotas). Tačiau jis pridūrė, kad skrydis vyko neperžengiant anksčiau analizuotos trajektorijos „ribų“.
Po to, kai nešėja „Super Heavy“, kaip ir tikėtasi, atsiskyrė nuo viršutinės pakopos, D. Huotas per tiesioginę transliaciją sakė, kad raketai nešėjai nepavyko užbaigti valdomo sugrįžimo.
Nešėja greitai ir nevaldomai nukrito atgal į Žemę, į Meksikos įlanką. „SpaceX“ neplanavo susigrąžinti nešėjos, tačiau vis tiek tikėjosi tikslaus jos grįžimo.
