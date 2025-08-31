 Po berniuko mirties – specialistų įspėjimas dėl „ChatGPT“

Po berniuko mirties – specialistų įspėjimas dėl „ChatGPT“

„Pataria baisius dalykus“
2025-08-31 17:13
Domantė Slavinskaitė (LNK)

Vienas populiariausių dirbtinio intelekto pokalbių robotų – „ChatGPT“ – kelia vis daugiau klausimų dėl saugumo ir atsakomybės. Specialistai perspėja, kad automatizuoti patarimai gali būti klaidinantys ar net pavojingi, o besąlygiška vartotojų pagarba algoritmams kuria apgaulingo saugumo įspūdį.

Po berniuko mirties – specialistų įspėjimas dėl „ChatGPT“ / LNK stop kadras

„Rizikos yra labai didžiulės“, – sakė Psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius.

Jis pabrėžė, jog vis labiau populiarėja virtualūs „pašnekovai“ ir avatarai, imituojantys žmogaus kalbą ir manieras.

„Jis tau visą laiką iš esmės pataikauja, jis palaiko visą laiką tave ir tuose dalykuose, kurie yra negeri“, – atkreipė dėmesį specialistas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Jungtinėse Valstijose užfiksuoti atvejai, kai dirbtinis intelektas teikė ypač pavojingas rekomendacijas: paaugliui buvo paaiškinta, kaip nusižudyti, ir pasiūlyta parengti atsisveikinimo laišką, o kitais atvejais pacientams buvo patarinėjama laikytis drastiškų dietų, lėmusių psichikos sutrikimus.

„Mes tokius dalykus tikrai prognozavome, kad taip ir bus. Ten ir rašoma, kad jis ir palaikė jo mintį ir padėjo techniškai įgyvendinti, nes dirbtinis intelektas neturi jausmų, neturi atsakomybės“, – teigia M. Marcinkevičius.

Kalifornijos paauglio tėvai „ChatGPT“ kūrėją dėl šių aplinkybių padavė į teismą. Jungtinėse Valstijose buvo ir kitas atvejis, kai dirbtinis intelektas rekomendavo dietas, kurios pacientus privedė prie psichozės.

DI sprendimai bandyti taikyti ir Lietuvos medicinoje. Vilniaus psichikos sveikatos centre virtualūs asistentai turėjo padėti pacientams, patiriantiems valgymo sutrikimų, tačiau bandymas buvo nutrauktas.

„Jis labai greitai prisirinko visokių neigiamų žinių ir pradėjo patarinėti pacientams, kad čia gerai gerai, dieta yra gerai, tu nevalgyk, būsi graži“, – pasakojo M. Marcinkevičius.

LNK stop kadras

Nepaisant rizikų, su „ChatGPT“ aktyviai bendrauja ir Lietuvos gyventojai.

„Naudoju, labai daug naudoju. Dažniausiai kelionėms, pasiklausti, kad suplanuotų, kur keliauti, kažkokia informacija dėl vaiko dažniausiai vis tiek paklausi ar gerai, ar negerai, ką čia daryti“, – sakė viena pašnekovė.

Kita priduria: „Tai įvairiausių dalykų – ir su darbu susijusių, arba kaip taisyklingai išverstų iš anglų į lietuvių kalbą. Labai geras, patogus šiuolaikinis dalykas.“

„Ir šiaip tokių gal asmeninių, pramogų, laisvalaikio patarimų“, – pasakojo kitas kalbintas vyras.

Vis dėlto dalis vartotojų patys imasi atsargumo: „Manau, kad pats, ką klausi, reikia turėti galvoje ir per daug jautrių dalykų gal ir nereiktų ten atskleidinėti.“

Specialistai atkreipia dėmesį, kad besąlygiškai pasitikėti dirbtinio intelekto suteikiama informacija nereikėtų, nes atsakymus pateikia ne tik iš patikimų, bet ir iš kvestionuojamų šaltinių.

Kas atsakingas už tokių programų turinį? Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius primena, kad valstybės neturi atskiros prieigos prie komercinių DI sistemų kontrolės.

„Kontrolės atskiros jokiai programai nėra, „ChatGPT“ nėra kažkokia išimtis ir viskas priklauso nuo programos kūrėjo, kuris ją prižiūri, testuoja“, – sakė jis.

Todėl nacionaliniu lygiu Lietuva šios programos kontroliuoti negali, nors ji čia ir prieinama.

„Nors šita technologija, jau galim sakyti, yra ne nauja, bet ji vis dar yra tobulinama ir tikrai 100 proc. nereikėtų pasitikėti dirbtinio intelekto išvadomis“, – pabrėžė A. Aleknavičius.

Specialistai tikisi, kad visuomenė kritiškai vertins DI atsakymus, o tėvai atidžiau prižiūrės vaikų sąveikas su virtualiais „pašnekovais“ – ypač jautriomis temomis.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 18.00–00.00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

