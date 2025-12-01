Senovės žmonės ugnį įvaldė gerokai anksčiau

Šie atradimai, aprašyti žurnale „Nature“, keičia buvusias nuostatas, mat iki šiol buvo manoma, jog žmonės ugnį įvaldė maždaug prieš 350 tūkst. metų.
Iki šiol seniausi patvirtinti to įrodymai buvo rasti neandertaliečių gyvenvietėse, esančiose dabartinėje šiaurės Prancūzijoje.
Dabartinis atradimas buvo padarytas Barnhame, paleolito laikotarpio gyvenvietėje Safolke, kurioje kasinėjimai vyksta jau dešimtmečius.
Britų muziejaus vadovaujama komanda identifikavo išdegto molio gabalėlį, nuo didelio karščio įtrūkusius titnago kirvius ir du geležies pirito fragmentus – mineralą, kuris, skėlus titnagu, sukelia kibirkščių susidarymą.
Tyrėjai ketverius metus analizavo radinius, kad galėtų atmesti natūralių gaisrų galimybę.
Geocheminiai tyrimai parodė, kad temperatūra viršijo 700 laipsnių Celsijaus, o toje pačioje vietoje buvo pakartotinių degimų požymių.
Mokslininkų teigimu, toks modelis labiau atitinka dirbtinai sukurtą židinį nei žaibo smūgį.
Britų muziejaus paleolitinės archeologijos specialistas Robas Davisas teigė, kad aukšta temperatūra, kontroliuojamas deginimas ir pirito fragmentai rodo, kaip senovės žmonės iš tikrųjų kurdavo ugnį ir tai, kad jie ją kurdavo.
Barnhame natūraliai nerandama geležies pirito. Jo buvimas rodo, kad ten gyvenę žmonės jį sąmoningai rinko, nes suprato jo savybes ir galėjo jį naudoti kaip degiklį.
Sąmoningas ugnies kūrimas retai išlieka archeologiniuose įrašuose. Pelenai lengvai išsisklaido, anglis suyra, o karščio paveiktos nuosėdos gali būti eroduojamos.
Tačiau Barnhame sudegusios nuosėdos buvo tarsi „užrakintos“ senoviniame tvenkinio dumble, todėl mokslininkai galėjo atkurti, kaip priešistoriniai žmonės naudojosi šia vieta.
