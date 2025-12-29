 Vilniaus universiteto profesoriaus Jeronimo Ralio vardu pavadintas asteroidas

2025-12-29 09:46
BNS inf.

Artėjant 150-osioms Vilniaus universiteto (VU) profesoriaus Jeronimo Ralio gimimo metinėms, jo vardu pavadintas asteroidas.

Kaip pirmadienį pranešė universitetas, asteroidą dar 2006 metais Molėtų astronomijos observatorijoje aptiko VU Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkai Kazimieras Černis ir Justas Zdanavičius.

Atradimą patvirtinantis mokslinis straipsnis paskelbtas 2016 metais žurnale „Baltic Astronomy“. Asteroidą patvirtino JAV astronomai iš Mt. Bigelow observatorijos Arizonoje, tų pačių metų balandį asteroidas gavo žymėjimą, jo orbita galutinai nustatyta 2019 metais.

Pasak universiteto, asteroidas Ralys šiuo metu skrieja Skorpiono žvaigždyne kaip 22,3 ryškio objektas. Asteroidas nuo Saulės yra vidutiniškai 2,55 karto toliau nei Žemė, o Saulę apskrieja per 4 metus ir 26 dienas. Šį asteroidą astronomai priskyrė Marijos (MAR) asteroidų šeimai.

Pastaroji šeima – tai uolinių asteroidų grupė, susidariusi po didesnio pirminio asteroido suirimo jam susidūrus su kitu asteroidu.

J. Ralys buvo gydytojas, vertėjas, prozininkas.

