VU rektorius: visateisė narystė CERN Lietuvai reikštų didesnes galimybes mokslui ir verslui

„Visateisė narystė mums nėra diplomas, kurį galima pasikabinti ant sienos. Tai įsipareigojimas – visavertis balsas prie tarybos stalo, visos galimybės mūsų mokslui ir pramonei bei visa atsakomybė už ilgalaikę Europos fundamentinio mokslo ateitį“, – pirmadienį Vilniuje sakė R. Petrauskas.
Pirmadienį VU atidaryta pirmą kartą Lietuvoje rengiama CERN LHCb eksperimento konferencija „LHCb Week Vilnius“. Rugsėjo 14–18 d. vyksiantis renginys subūrė šimtus mokslininkų ir tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių.
VU rektoriaus teigimu, tai pirmasis LHCb bendradarbiavimo susitikimas Lietuvoje ir didžiausias iki šiol šalyje surengtas tarptautinis fundamentinių mokslų susitikimas.
„Mūsų universitetui sunku įsivaizduoti didesnį įvertinimą nei tai, kad viena pirmaujančių pasaulio mokslinių bendruomenių pasirinko jį savo susitikimo vieta“, – pabrėžė rektorius.
Prezidentas Gitanas Nausėda savo ruožtu pažymėjo, kad renginys vyksta Europai svarbiu metu, kai būtina išlaikyti technologinį pranašumą ir investuoti į pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūrą.
„Lietuva pasirengusi prisidėti. Šių metų pradžioje lankydamasis CERN išreiškiau Lietuvos ketinimą siekti visateisės narystės. Turėdami augančią mokslo bendruomenę, lazerių ir fotonikos, tiksliosios inžinerijos, skaitmeninių technologijų bei duomenų mokslo pajėgumus, manome, kad galėtume prisidėti dar daugiau“, – atidaryme kalbėjo G. Nausėda.
LHCb Vilniaus grupės vadovas Mindaugas Šarpis pažymėjo, kad konferencija Lietuvoje rengiama šaliai plečiant tyrimų, dalelių fizikos, skaičiavimo ir duomenų mokslo bei dirbtinio intelekto pajėgumus.
Anot jo, visateisė narystė CERN atvertų daugiau galimybių Lietuvos studentams bei mokslo institucijoms.
CERN tyrimų ir skaičiavimo vadovas Gautieras Hamelis de Monchenaultas nurodė, kad LHCb savaitės organizavimas Vilniuje rodo Lietuvos integraciją į CERN mokslinę bendruomenę.
„Tai puiki žinia abiem kryptimis – iš Lietuvos CERN ir iš CERN Lietuvai. LHCb savaitės organizavimas čia reiškia, kad Lietuva iš tiesų yra neatsiejama CERN šeimos dalis“, – sakė jis.
Pasak CERN atstovo, artimiausiais metais vienas svarbiausių organizacijos darbų bus Didžiojo hadronų priešpriešinių srautų greitintuvo atnaujinimas į didelio šviesio LHC (angl. „High-Luminosity LHC“) ir jam pritaikytų eksperimentų plėtra.
Ilgesnėje perspektyvoje CERN taip pat rengiasi galimam naujos kartos žiedinio greitintuvo „Future Circular Collider“ projektui, numatomam šio amžiaus viduryje.
ELTA primena, kad Lietuva yra CERN asocijuotoji narė nuo 2018 metų, šiuo metu siekia tapti visateise CERN nare.
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