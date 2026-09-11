Žiedas mena Poncijų Pilotą

Erodo Didžiojo apleistos tvirtovės griuvėsiuose kuklus varinis žiedas beveik 2 tūkst. metų tarsi laukė, kol bus iš naujo atrastas.
Hebrajų universiteto archeologo Gideono Foersterio komanda aptiko šį varinio lydinio žiedą 1968–1969 m. kasinėjimų sezono metu.
Tuo metu tai atrodė tik dar vienas niekuo neišsiskiriantis radinys tarp šimtų kitų.
Ant šios relikvijos, datuojamos I a. pr. m. e., išgraviruotas liūdnai pagarsėjusio Romos prefekto Poncijaus Piloto vardas, užrašytas graikiškomis raidėmis.
Kai kurie tyrėjai manė, kad jį galėjo nešioti pats Pilotas, kiti liko skeptiški.
Šis antspaudavimui skirtas žiedas buvo gana prastos kokybės, o užrašas ant jo buvo parašytas ne lotyniškai, bet graikų kalba.
Taigi jis neatrodė kaip prabangus daiktas, derantis Judėjos valdytojui – bet tuomet, kodėl jame buvo įrašytas jo vardas?
Neseniai senovės judaizmo profesorė Catherine Bonesho iš Kalifornijos universiteto atidžiau ištyrė žiedą ir iššifravo šią senovės mįslę.
Iš pradžių manyta, kad graviruotas užrašas reiškia, jog žiedas priklausė Pilotui arba galbūt vienam jo aukšto rango pareigūnų, o kita archeologų grupė teigė, kad šis ženklas graikų kalboje galėjo reikšti visai ką kita ir todėl neturėjo nieko bendro su Pilotu.
C. Bonesho mano, kad žiedą iš tikrųjų nešiojo tarnas arba vergas, dirbęs prefekto pavaldiniams.
Kadangi regione, kuriame buvo pagamintas žiedas, graikų kalba buvo vartojama kur kas plačiau nei lotynų, lotynų kalbos žodis buvo užrašytas graikų raidėmis, taip sukuriant hibridą, kuris ilgą laiką buvo laikomas rašybos klaida.
„Vietos elitas tikriausiai užsakė šį žiedą, kad vergu laikomas darbininkas jį naudotų Erodo tvirtovėje atlikdamas įvairias užduotis, susijusias su Piloto administracija. Tai įtikinamai paaiškina žiedo ypatybes ir gali padėti geriau suprasti kasdienį Romos Judėjos administravimą“, – teigė mokslininkė.
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