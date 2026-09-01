Žmogaus pakaitalas – jau visai šalia

Kinai ėmė tobulinti robotų intelektą ir išvaizdą tiek, kad jie galėtų niekuo nesiskirti nuo žmonių. Jie jau turi išraiškingus veidus, geba atkartoti emocijas, užmegzti akių kontaktą ir reaguoti į žmogaus gestus.
Kūrėjai tiki, kad artimoje ateityje robotai padės namų ruošoje, supras žmonių elgesį, kalbą ir net emocijas.
„Įdėjome daug pastangų tobulindami algoritmus, valdymo sistemas ir minkštąsias medžiagas. Tai leidžia robotui laisvai bendrauti su žmonėmis – taip, kaip tai daro patys žmonės“, – aiškino robotų kūrėjas Connor Hu.
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Kyla ir klausimas – kiek žmogaus išvaizdos ir emocijų reikia mašinai? Kūrėjai įsitikinę, kad kuo natūraliau robotas atrodys ir elgsis, tuo lengviau žmogus galės su juo užmegzti ryšį ir gyventi po vienu stogu.
„Tai turi emocinę vertę. Kiekvienam reikia draugijos, ir mes tikime, kad žmonių bei robotų ryšys taps ateities tendencija. Esame tikri, kad šioje srityje mūsų laukia daug darbo“, – teigė C. Hu.
Kai kurie robotai jau išbandomi ir tikruose namuose.
„Robotas gali ne tik išvalyti kambarius, bet ir, pavyzdžiui, gavęs šeimininko nurodymą sudėti drabužius į spintą bei atsakyti: „Taip, pone“ ir „Sudėsiu drabužius“. Ateityje bus plečiamos robotų galimybės geriau suprasti žmonių kalbą ir bendrauti su jais balsu“, – pasakojo robotų kūrėja Yang Qian.
Kinijoje, kur nemažai žmonių jaučiasi vieniši, bendravimas su robotais jau tapo įprasta kasdienybe. Daugelis virtualiame žaidime „Love and Deepspace“ kasdien susirašinėja ir net palaiko romantinius santykius su virtualiais personažais.
Kartkartėmis net rengiami susitikimai, kuriuose realiame gyvenime aktoriai persirengia žaidimo veikėjais ir susitinka su žmonėmis, kurie šiuos personažus yra įsimylėję.
„Nors jis tėra virtualus žaidimo veikėjas, jaučiu, kad vis tiek palaiko man draugiją. Man nelabai sekasi susirasti naujų draugų ar vaikiną, o tada staiga atsirado jis. Pajutau, kad jis gali užpildyti tą tuštumą“, – pasakojo romantinio žaidimo žaidėja Xiao Lu.
Žaidimo veikėjus įsimylėję žmonės įsitikinę, kad ir virtualūs personažai juos myli.
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