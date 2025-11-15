 Idėja savaitgalio pietums: tai dievina prancūzai, bet neatsispirs ir lietuviai

2025-11-15 20:47
Pranešimas spaudai

Šį šeštadienį TV3 „Kotrynos burtai“ pakvipo Prancūzija. Kotryna Starkienė pasidalijo lengvų, bet nepamirštamo skonio pietų idėja, kuri šį savaitgalį sušildys ir iš vidaus. Be to, tai patiks ir prancūzams, ir lietuviams!

„Gaminsiu patiekalą, kuris valgomas šiaurės Prancūzijoje, bet labai tinka ir mums, lietuviams. Tai – raugintų kopūstų troškinys su žuvimi. Skamba neįprastai, bet iš tiesų yra labai gardu. O desertui – sluoksniuotos tešlos pyragėliai su obuoliais“, – žada Kotryna.

K. Starkienė dalijasi pagrindinio patiekalo paslaptimis

Raugintų kopūstų ir žuvies troškinys

Troškiniui reikės:

800 g raugintų kopūstų;

svogūno;

kelių česnako skiltelių;

pusės kilogramo žuvies filė (menkės, lašišos);

pusės kilogramo bulvių;

300 ml balto vyno.

Padažui reikės:

šaukštelio garstyčių;

300 ml grietinėlės.

Gaminimo eiga

Supjaustykite svogūnus pusžiedžiais, sukapokite česnaką ir lengvai pakepinkite. Į kepintus svogūnus sudėkite raugintus kopūstus, supilkite vyną. Vynas turėtų vos vos apsemti kopūstus. Uždenkite puodą ir palikite troškintis 20-30 minučių.

Nuskuskite bulves, jei jos didelės – supjaustykite į kelias dalis. Nuo troškintų kopūstų susidariusį skystį nupilkite į nedidelį puodą – iš jo pagaminsite padažą. Į kopūstus sudėkite bulves, įpilkite šiek tiek vandens ar sultinio ir palikite troškintis ant vidutinės kaitros.

Kai bulvės suminkštės, sudėkite žuvį, berkite druskos, pipirų, uždenkite puodą ir palikite troškintis dar 10-15 minučių.

Paruoškite padažą: į kopūstų sultis sudėkite garstyčias ir supilkite grietinėlę, gerai išmaišykite ir užvirkite.

Į lėkštę įdėkite šiek tiek kopūstų, kelias bulves, žuvį ir viską užpilkite padažu. Skanaus!

