Išradingai paruoškite mėgstamus patiekalus be mėsos

Ypač rudenį, kai atvėsus orams kūnas prašo šilto ir jaukaus maisto: troškinių, balandėlių ar žemaičių blynų. Vis dėlto mėgstamų skonių atsisakyti nebūtina, o kuo patiekaluose pakeisti mėsą, kad jie išliktų sotūs ir skoniu nė kiek nenusileistų tradiciniams variantams, pasakojo ekspertė Monika Anilionė.
„Šiais laikais vargiai rastume patiekalą, kuriam nebūtų galima rasti augalinės alternatyvos, todėl net ir su mėsa dažniausiai siejamus tradicinės lietuviškos virtuvės patiekalus galima nesunkiai pritaikyti augalinei mitybai. Tam nereikia ypatingų įgūdžių virtuvėje – pakanka šiek tiek kūrybiškumo ir žinių, kuo pakeisti įprastus ingredientus“, – sakė M. Anilionė.
Ji pridūrė, kad vienas iš augalinės mitybos privalumų yra palyginti nedidelė pagrindinių produktų kaina, nes kruopos, pupelės, lęšiai ar avinžirniai įprastai kainuoja mažiau nei mėsa.
Be to, augalinis valgiaraštis gali būti ne tik įvairus, bet ir maistingas. Baltymų galima gauti iš pupelių, lęšių, avinžirnių, sojų produktų, riešutų ir sėklų, o visavertę mitybą papildo daržovės, viso grūdo produktai bei augalinių riebalų šaltiniai, pavyzdžiui, avokadai, alyvuogės, riešutai ir sėklos.
Augaliniai balandėliai
Balandėliai dažniausiai gaminami iš kiaulienos faršo, sumaišyto su svogūnais, virtais ryžiais ir prieskoniais. Įdaras susukamas į kopūstų lapus, o balandėliai troškinami puode ir įprastai patiekiami su bulvėmis. Tačiau mėsą galima lengvai pakeisti augaliniu įdaru.
Vienas iš variantų – grybų ir daržovių įdaras. Keptuvėje pakepinkite smulkintus grybus, morkas, svogūną ir česnaką, pagardinkite druska ir pipirais. Kitas gardus ir dėmesio vertas pasirinkimas – avinžirnių įdaras.
Aliejuje pakepinkite smulkintą svogūną, įspauskite česnako, sudėkite kapotų petražolių ir avinžirnius. Viską trumpai apkepkite, tuomet masę stambiai sutrinkite, įpilkite citrinos sulčių, pagardinkite kariu, druska bei pipirais ir gerai išmaišykite.
Nepriklausomai nuo to, kurį įdarą pasirinksite, paruoštą masę dėkite ant kopūstų lapų ir juos susukite. Suformuotus balandėlius trumpai apkepkite iš abiejų pusių, tuomet troškinkite, kol suminkštės.
Žemaičių blynai
Žemaičių blynai – tradicinis lietuviškos virtuvės patiekalas, įprastai gaminamas iš virtų bulvių ir dažniausiai įdaromas mėsa. Ją nesunkiai galima pakeisti augaliniu įdaru, pavyzdžiui, baltymų gausiais lęšiais ir daržovėmis. Ypač gerai dera morkos ir svogūnai, o toks įdaras ne tik skanus, bet ir suteikia ilgiau išliekantį sotumo jausmą.
Žemaičių blynus galima įdaryti ir grybais. Tam puikiai tiks švieži ar marinuoti pievagrybiai, pakepinti su svogūnais ir pagardinti mėgstamais prieskoniais. Paruoštą įdarą dėkite į bulvių masę, suformuokite blynus ir kepkite iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Kad patiekalas būtų visiškai augalinis, vietoje įprastos grietinės išbandykite padažą iš anakardžių.
Troškiniai
Atvėsus orams vis dažniau norisi šilto ir sotaus maisto, todėl troškiniai šiuo metų laiku tampa ypač populiarūs. Sotus ir aromatingas patiekalas nebūtinai turi būti ruošiamas su mėsa – ją puikiai gali pakeisti ankštinės daržovės, grybai ar įvairios daržovės.
Troškiniams ypač tinka įvairių rūšių pupelės, kurios patiekalui suteikia daugiau sotumo, o dėl neutralaus skonio lengvai dera su pomidorais, šakninėmis daržovėmis ir moliūgais. Ne mažiau universalūs ir avinžirniai, pasižymintys riešutiniu skoniu ir tvirta tekstūra. Jie ypač dažni Artimųjų Rytų, Viduržemio jūros ir Indijos virtuvėse, todėl puikiai dera su kuminu, kalendra, paprika, ciberžole, česnaku, imbieru ar čili.
Puikų troškinį galima išvirti ir su lęšiais. Raudonieji lęšiai greitai suminkštėja, todėl ypač tinka tirštesniems daržovių, pomidorų ar kokosų pieno troškiniams. Žalieji ir rudieji lęšiai geriau išlaiko savo formą, tad juos verta rinktis tada, kai norisi, kad troškinyje aiškiau jaustųsi atskiri ingredientai, pavyzdžiui, ruošiant troškinius su šakninėmis daržovėmis, grybais ar pomidorais.
Makaronai
Makaronai – vienas universaliausių patiekalų, kurį galima paruošti daugybe skirtingų būdų. Mėsą juose lengvai pakeisite daržovėmis, grybais ar ankštinėmis daržovėmis, kurios patiekalui suteiks sotumo ir išraiškingo skonio.
Net ir klasikinį Bolonijos padažą, kurio vienas pagrindinių ingredientų yra maltos mėsos faršas, galima paruošti augalinį taip, kad skoniu jis niekuo nenusileistų tradiciniam variantui.
Tam ypač tinka sotus lęšių ir grybų derinys. Kad padažas būtų dar išraiškingesnio skonio, įpilkite šlakelį sojų padažo ir balzaminio acto, pagardinkite mėgstamomis žolelėmis ir prieskoniais. Tokį padažą skanu patiekti ne tik su makaronais, bet ir su grikiais, keptomis daržovėmis ar kiaušiniu.
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